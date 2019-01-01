لماذا لا تحلق الطائرات فوق منزل ميسي؟

الطيران ممنوع فوق منزل النجم الأرجنتيني

كشفت تقارير إسبانية الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الواقع في أحد ضواحي مدينة برشلونة.

ويقطن ميسي رفقة عائلته في منطقة جافا، والتي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة التي يلعب الأرجنتيني لفريقها منذ بداية مشواره.

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وأوضحت "آس" أن السبب لا يتعلق بميسي، ولكن بوجود محمية طبيعية تدعى "جاراف" بالقرب من منزله، بالإضافة لمنطقة إبرو دلتا، وكلاهما يوجد بها تشكيل من الحيوانات البرية.

وبحسب التقرير، فيمنع الطيران من المرور فوق المنطقتين حتى لا يزعج الحيوانات المتواجدة بالمنطقة ويضر بالبيئة الطبيعية، وبدوره، لا يمكنه التحليق فوق منزل ميسي القريب.

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وأوضح خافيير سانشيز، مسؤول بالطيران الإسباني، أن عملية توسعة مطار برات القريب تعقدت بسبب تلك الظروف المحيطة.

ويلعب ميسي رفقة برشلونة الأسبوع المقبل أمام سيلتا فيجو لحساب لقاءات الدوري الإسباني.