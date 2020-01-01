ما بين السطور .. ماذا بعد انتهاء الموسم المقبل؟ هل يبقى ميسي في برشلونة؟

ليونيل ميسي يقرر البقاء في برشلونة لنهاية الموسم الجديد، فهل يرحل بعد ذلك؟ أم يقنعه الرئيس القادم بغير هذا؟

أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة عن استمراره رفقة النادي خلال الموسم المقبل، والذي يعد العام الأخير له في عقده مع الفريق.

جاء هذا في حوار خاص تحدث خلاله ميسي مع النسخة الإسبانية من جول.كوم، وأكد خلالها أن سبب استمراره هو استحالة دفع قيمة الشرط الجزائي الخاص به، ورفضه الدخول في معركة قضائية مع برشلونة.

وقال ميسي: "هذا هو السبب الذي سيجعلني أستمر في النادي، لقد أخبرني الرئيس أن الطريق الوحيد لرحيلي هو دفع 700 مليون يورو، وذلك الأمر مستحيل، وكان هناك طريقًا آخر للرحيل عن طريق المحاكم، لكنني لن أقف أمام برشلونة أبدًا في ذلك الموقف، لأنني أحب ذلك النادي بعد كل ما منحوني إياه منذ وصولي".

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قرار ميسي كان في منتهى الوضوح وتصريحاته أكثر وضوحًا لكن الأرجنتيني تحلى بالغموض عندما تعلق الأمر بمستقبله فيما بعد الموسم المقبل.

ميسي لم يتحدث في الحوار عن موقفه من الاستمرار أو الرحيل بعد نهاية الموسم الجديد، لكن كلماته بين السطور كان فيها بعض الإشارات للذي سيحدث في الأشهر المقبلة.

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بشكل رسمي وأمام الجميع فميسي ينتظر في الوقت الحالي انتهاء تعاقده حتى يرحل بشكل مجاني عن الفريق بنهاية الموسم.

لكن وراء الكواليس فالنجم الأرجنتيني لا يزال يعلم أن ذلك القرار هو الأصعب في مسيرته، باعترافه هو بنفسه، وأن تنفيذه على أرض الواقع لن يكون سهلًا على الإطلاق".

قال ميسي في الحوار: "بكل تأكيد لقد كان القرار صعبًا للغاية بالنسبة لي، ولم يكن بسبب نتيجة مباراة بايرن ميونخ وكان هناك العديد من العوامل، لقد قلت دائمًا أنني أريد أن ينتهي بي الحال هنا، وأنني أريد مشروع يحقق الألقاب لنستمر في كتابة أسطورة برشلونة".

الأرجنتيني أكد مرة أخرى أن رغبته طوال الوقت كانت الاستمرار في برشلونة وأن ينهي مسيرته الكروية هناك في النادي الذي بدأ منه.

لكن أزمة ميسي ربما لا تُحل بنهاية الموسم المقبل، لكن قد نشهد بداية انفراج في تلك المشاكل التي دفعته للرحيل حال بنهاية الموسم.

الأرجنتيني أكد أن أمله هو الحصول على دوري أبطال أوروبا، وربما لو حقق ذلك ستتغير الأمور في المستقبل، فماذا سيريد ميسي أكثر من ذلك.

من ضمن كلمات ميسي في الحوار: "لقد قلت من قبل أن الفريق لا يحصل على الدعم الكافي لتحقيق الفوز بدوري أبطال أوروبا، والآن لا أعلم ما الذي سيحدث فهناك مدرب جديد وذلك الأمر جيد، لكن علينا أن نرى كيف سيتحرك الفريق وإذا ما كانت أفكاره تمنحنا القدرة على التنافس في مستويات عالية، لكن كل ما أستطيع قوله أنني سأستمر مع الفريق وسأقدم كل ما لدي".

إذًا فبالرغم من استمرار ميسي جاء رغمًا عنه بسبب رفضه للدخول في مشاكل قضائية مع النادي، إلا أن أهدافه لم تتغير.

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ربما لو حصل ميسي على دوري أبطال أوروبا هذا الموسم لقرر الاستمرار لما هو بعد عقده الحالي مع برشلونة.

ميسي الآن بعمر الـ 33 من عمره وبنهاية الموسم الجديد سيكون في العام الـ 34، أي أن العمر لا يساعد الأرجنتيني.

ربما حتى لو رأى ميسي بوادر تحسن في برشلونة وفريق يستطيع التنافس على البطولة مستقبلًا لبقى في صفوف النادي الكتالوني لما بعد نهاية الموسم الجديد.

فبعد كل شيء لن يجد ميسي مكان أفضل من برشلونة يحصل فيه على كل الامتيازات التي يحصل عليها هناك، بالأخص في مثل ذلك الوقت الذي يشهد غروب شمسه كرويًا.

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من ضمن كلمات الأرجنتيني حول ذلك الأمر: "لقد شعرت بالكثير من الألم لأن التزامي مع برشلونة كان محل شك، رغم كل امتناني للنادي، أنا أحب الفريق كثيرًا ولن أجد أي مكان أفضل، بالرغم من ذلك فمن حقي أن أقرر مستقبلي، وكنت سأبحث عن تحديات جديدة وربما غدًا أعود لأنني أملك كل شيء هنا في برشلونة".

في النهاية الجميع يرى أن مشكلة ميسي الأساسية مع إدارة النادي وفي شخص جوسيب ماريا بارتوميو الذي راوغ الأرجنتيني في أكثر من مناسبة.

ميسي قال: "أخبرت الرئيس إنني أريد الرحيل، وكان هناك بعض المراوغات ولم يحافظ على كلمته معي".

إذا ربما نرى تغيرًا في مستقبل ميسي لو تمت الانتخابات المبكرة في برشلونة بحلول مارس المقبل، وجاءت إدارة جديدة تفاهمت مع ميسي بشكل أفضل.

الأمر المؤكد الآن أن ميسي سيرحل بنهاية الموسم المقبل، ما لم تتغير الكثير من الأمور في برشلونة، أولها هي قدرة الفريق على التنافس على الألقاب، وثانيها هو رحيل تلك الإدارة وقدوم من يستطيع التعامل مع ميسي ورفاقه بشكل أكثر وضوحًا.