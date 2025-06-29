"الأفضل في تاريخنا".. نائبة رئيس برشلونة تؤكد خطة تكريم ميسي في ملعب كامب نو بعد تجديده!

"سيحدث بكل تأكيد"

أكدت نائبة رئيس برشلونة، إيلينا فورت، أن الخطط لا تزال قائمة لتكريم أسطورة النادي ليونيل ميسي بعد الانتهاء من تجديد ملعب كامب نو.

ماذا حدث؟

ميسي، الفائز بـ8 جوائز كرة ذهبية، قطع علاقته الطويلة مع برشلونة عام 2021، بعد انتهاء عقده وعدم التوصل إلى اتفاق لتمديده.

الأيقونة الأرجنتينية انتقل إلى فرنسا ليلعب مع باريس سان جيرمان لمدة عامين، قبل أن يرحل صوب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، مع استبعاد عودته للعب في كتالونيا بالنسبة لرجل يبلغ الآن 38 عامًا.

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مع ذلك، سيتم تنظيم مباراة استعراضية خاصة، تسمح لميسي باللعب في كامب نو للمرة الأخيرة، حيث يخضع هذا الملعب الأيقوني حاليًا لعملية تجديد مذهلة.

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ماذا قالت إيلينا فورت؟

عندما سُئلت إيلينا فورت عما إذا كان ميسي سيحضر الافتتاح الكبير للملعب الذي حطم فيه أرقامًا قياسية لا حصر لها، قالت لـ"لا فانجارديا": "يجب أن يتم تكريم ميسي في كامب نو عندما يكون الملعب جاهزًا بنسبة 100٪. سيحدث ذلك بالتأكيد لأنه أفضل لاعب في تاريخ برشلونة".

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ماذا بعد؟

يتوجه برشلونة إلى آسيا لإجراء معسكره التحضيري للموسم الجديد، قبل أن يعود إلى دياره لخوض مباراة كأس جوان جامبر في 10 أغسطس المقبل، والتي قد تكون ضد فريق كومو الذي يلعب له سيسك فابريجاس، في أول مباراة على ملعب كامب نو.