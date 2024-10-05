ميسي يعترف: فترتي مع باريس سان جيرمان كانت "هراءً"!

ماذا قال النجم الأرجنتيني؟

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عن رأيه في تجربته السابقة مع باريس سان جيرمان بالدوري الفرنسي.

وانتقل ميسي إلى سان جيرمان قادمًا من برشلونة في صيف 2021، ليتواجد إلى جانب نيمار وكيليان مبابي، لكنه رحل بعد موسمين فقط، دون النجاح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأكبر للنادي الباريسي.

لم يفشل ميسي في تحقيق هدفه فحسب، وإنما تعرض للإيقاف من قبل الإدارة الباريسية لمدة أسبوعين في مايو 2023، بعد سفره إلى المملكة العربية السعودية دون إذن النادي.

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وعقب الإيقاف بشهر واحد، رحل ميسي صوب إنتر ميامي في صفقة انتقال حر، ليسدل الستار على فترة غير سعيدة في مسيرته الكروية.

وقال بريشت ديجاجيري لاعب شارلوت الأمريكي السابق، في تصريح لـ RTBF: "بعد بعد صافرة نهاية مباراة (شارلوت وإنتر ميامي بالدوري الأمريكي يوم الأحد الماضي) سألت ميسي عما إذا كان يشعر بتحسن الآن مقارنة بفترته في فرنسا، بعدما أخبرته أنني لعبت ضده مع تولوز في حديقة الأمراء".

وأضاف: "لم يتذكرني بالطبع، لكنه أخبرني أنه يعتبر فترة باريس سان جيرمان بمثابة (الهراء)، لأنه بعد الفشل في دوري أبطال أوروبا، كانت الجماهير تطلق الصافرات في كل مرة يلمس الكرة وقد سئم ذلك".