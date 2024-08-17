"عليك أن تخرج الخرطوم".. مخربو منزل ميسي يردون على مطالبته لهم بـ50 ألف دولار!

لاعب إنتر ميامي يستعد لمقاضاة المجموعة المثيرة للجدل

قام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي، بمطالبة مجموعة "فوتورو فيجتال" أو مستقبل النباتات بدفع مبلغ 50 ألف يورو بسبب تخريب منزله في إيبيزا.

المجموعة المثيرة للجدل تصدرت عناوين الصحف في مطلع شهر أغسطس الجاري، عندما قامت بإفساد قدران قصر ميسي باللونين الأحمر والأسود، قبل أن يرفع عضوان منها لافتة تندد بالسياسات الحكومية، حيث جاء نصها:"ساعدوا الكوكب، وكلوا الأغنياء وألغوا الشرطة".

صحيفة "ماركا" الإسبانية قالت إن ميسي يطلب 50 ألف يورو مقابل التسلل إلى منزله وتخريبه، وهو الأمر الذي جعل المجموعة تخرج للرد على مواقع التواصل الاجتماعي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال بيلبو باستيرا المتحدث باسم المجموعة:"ما حدث على واجهة منزلك يمكن أن يزول بالماء، كل ما عليك هو أن تخرج بخرطوم وفركها قليلًا، لكن حتى في أسوأ السيناريوهات لو اضطررت إلى إعادة طلاء الواجهة لن يكلف ذلك 50 ألف يورو".

وفي سياق متصل تعتبر المجموعة أن المبلغ ليس في محله تمامًا، وأنه مجرد تقدير أولي أعلى من التكلفة لبدء الإجراءات القضائية، كما قالوا إن منزل ميسي في إيبيزا غير قانوني لأنه تم بناؤه دون تصريح على حد قولهم.

وفي النهاية كشف باستيرا عن إمكانية ظهور المزيد من المعلومات عن القضية خلال الأيام القادمة، على أمل التوصل لاتفاق مع ميسي قبل محاكمتهم.

جدير بالذكر أن النجم الأرجنتيني لا يعيش في قصره الفخم في إيبيزا، والذي تبلغ قيمته ما يزيد عن 11 مليون يورو، وذلك لارتباطه بالعيش في ولاية فلوريدا بعد انتقاله إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.