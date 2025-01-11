"شكرًا أيها القزم" .. رد غريب من نجم الأرجنتين على هدية ميسي

علاقة قوية تجمع بينهما

كعادته يحرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على إظهار حبه لأصدقائه المقربين سواء على مستوى الأندية أو منتخب بلاده، حيث يستخدم البرغوث عدة طرق أبرزها الهدايا.

لاعب إنتر ميامي قرر منح زميله في منتخب الأرجنتين نيكولاس أوتاميندي، هدية قيمة عبارة عن كوب من مجموعته الخاصة بعلامته التجارية "ستانلي ميسي".

ومن جانبه نشر مدافع بنفيكا صورة للهدية التي تلقاها من ميسي عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:"شكرًا لك أيها القزم".

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وتعكس دعابة أوتاميندي العلاقة القوية التي تجمعه بميسي، حيث لعبا معًا مع الأرجنتين لسنوات طويلة، وتمكنا من الحصول على لقبين كوبا أمريكا في 2021 و2024، بالإضافة إلى كأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن ميسي يقضي الفترة الحالية في راحة مع إنتر ميامي، وذلك بعد انتهاء منافسات الدوري الأمريكي، وخروج الفريق من المراحل الإقصائية، حيث ينتظر انطلاق النسخة القادمة من البطولة في 22 فبراير المقبل.