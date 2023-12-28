"إلى ميسي أم رونالدو؟" .. هوجو لوريس يحزم حقائبه للرحيل عن توتنهام

لا توجد فرصة مع بوستيكوجلو

بات الفرنسي هوجو لوريس، حارس توتنهام، على أعتاب الرحيل عن النادي اللندني بعدما ابتعد بشكل كبير عن المشاركة أساسيًا لحساب الإيطالي جولييلمو فيكاريو.

وكشفت صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، أن لوريس على وشك إنهاء ارتباطه الذي دام 11 عامًا مع توتنهام من خلال التوقيع مع فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي في فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المفاوضات بين لوريس والنادي الأمريكي في مراحلها النهائية وتسير بنجاح، خصوصًا أن الحارس الفرنسي ينتهي عقده مع توتنهام الصيف المقبل وستسعى إدارة "سبيرز" للاستفادة من وراء بيعه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقد تفتح هذه المفاوضات من جديد أبواب رحيل لوريس إلى السعودية، حيث كان الحارس المتوج مع فرنسا بكأس العالم 2018، على لائحة طلبات أحد عمالقة دوري روشن في الصيف الماضي وعرض عليه راتبًا يعادل ضعف ما يتقاضاه مع توتنهام 3 مرات.

ولا يجد لوريس لنفسه مكان في تشكيلة المدرب أنجلوس بوستيكوجلو، حيث أن الحارس المخضرم شارك مع توتنهام على المدى الطويل في 444 مباراة، لكنه لم يشارك على الإطلاق منذ هزيمة "سبيرز" بنتيجة (6-1) أمام نيوكاسل في أبريل الماضي.

وستكشف الأيام القليلة المقبلة، عن الوجهة الجديدة للحارس الفرنسي، فهل سيختار الانتقال إلى الدوري الأمريكي حيث يتواجد ليونيل ميسي وبوسكيتس وسواريز، أم يرحل إلى الدوري السعودي مع نجوم بحجم كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما؟