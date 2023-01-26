ميسي أم رونالدو؟ بيرنلي يعلن عن صفقته الجديدة باستخدام "شريك"!

نادي بيرنلي الإنجليزي استخدم طريقة مبتكرة للإعلان عن تقديم أحدث صفقاته.

استخدم نادي بيرنلي الإنجليزي، الناشط في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، طريقة مبتكرة للإعلان عن أحدث صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية.

بيرنلي تعاقد مع المهاجم الجنوب إفريقي لايل فوستر، قادمًا من نادي فيسترلو البلجيكي، لكن طريقة الإعلان عن تلك الصفقة كانت مميزة للغاية.

وقام الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بنشر مقطع فيديو قصير مستعينًا بجزء من سلسلة أفلام "شريك" الكارتونية الشهيرة.

ويظهر شخص على أنه "لورد بيرنلي"، ويسأل المرآة عما إذا كان النادي يمتلك أفضل فريق ممكن، لترد المرآة: "النادي لم يسجل 100 هدف حتى الآن هذا الموسم، أليس ذلك صحيحًا؟".

قبل أن تضيف بعد التهديد بالكسر: "ما أعنيه هو أن النادي سجل 62 هدفًا، وأنه بالإمكان تسجيل المزيد"، لتبدأ المرآة في عرض ثلاثة خيارات ممكنة ليتعاقد النادي مع أحدها في يناير.

الخيار الأول كان الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أما الخيار الثاني فكان البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي النصر السعودي، وأخيرًا لايل فوستر.

"لورد بيرنلي" بالطبع اختار الجنوب إفريقي، ليحتفل جميع أفراد حاشيته بالصفقة، وتظهر صورة فوستر مع البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بيرنلي.

مقطع الفيديو جذب الكثير من الانتباه بالطبع، لدرجة أنه شوهد قرابة 12 مليون مرة حتى الآن، منذ لحظة الإعلان عن الصفقة.