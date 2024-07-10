ميسي أمام كندا .. أرقام غريبة وهدف قاده لوصافة رونالدو والنهائي السادس مع الأرجنتين

الأرجنتين تخطت كندا في نصف نهائي كوبا أمريكا

صعدت الأرجنتين إلى نهائي كوبا أمريكا 2024 المقامة حاليًا في أمريكا بعد تخطيها منتخب كندا بهدفين نظيفين سجلهما لاوتارو مارتينيز وليونيل ميسي في اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الأربعاء.

ميسي نجح أخيرًا في تسجيل هدفه الأول في البطولة ليقود الأرجنتين إلى النهائي، لكن هذا لا يمنع وجود بعض الأرقام الغريبة في أدائه أمام كندا!

ماذا قدم ميسي أمام كندا؟ أرقام غريبة!

لعب ميسي مباراة جيدة جدًا أمام كندا، استطاع الوصول لهدفه الأول في كوبا أمريكا 2024 وكان من تسديدته الوحيدة على المرمى، وقد سدد بالمجمل 3 مرات.

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صنع ميسي فرصتين خلال اللقاء، رغم أنه لم يُمرر الكرة سوى 29 مرة بنسبة نجاح تُعد ضعيفة بالنسبة له، إذ وصلت إلى 79%، وقد وصلت نسبة نجاحه في التمرير في الثلث الأخير من الملعب 58% وهو رغم يبدو غريبًا جدًا لكن قد يُفسر بالتكتل الدفاعي الكندي أمامه وصعوبة اختراقه.

أرقام غريبة أخرى من مواجهة ميسي وكندا تمثلت في محاولته المراوغة 3 مرات دون أي نجاح! ودخوله في 8 مواجهات فردية مع خصومه لم ينجح سوى في 2 منها، بجانب فقدانه الكرة والاستحواذ 12 مرة!

ميسي يتقدم لوصافة رونالدو في قائمة الهدافين الدوليين التاريخيين

هدف ميسي أمام كندا كان الـ109 له مع منتخب الأرجنتين على الصعيد الدولي، وقد جعله يتخطى الإيراني علي دائي وينفرد بوصافة النجم كريستيانو رونالدو في قائمة الهدافين الدوليين التاريخيين.

نجم النصر السعودي لم يُسجل خلال يورو 2024 وغادر البطولة من ربع النهائي أمام فرنسا، لكنه مازال يحتفظ بصدارة القائمة بأهدافه الـ130.

رونالدو لعب مع البرتغال 212 مباراة فيما ظهر ميسي بالقميص الأرجنتيني في 186 مباراة وسيخوض اللقاء القادم في نهائي كوبا أمريكا أمام الفائز من أوروجواي وكولومبيا.

النهائي السادس لميسي مع الأرجنتين و 4 خطوات تُبعده على عرش كوبا أمريكا

هدف ميسي أمام كندا هو الـ14 له في تاريخ كوبا أمريكا، وقد أصبح على بُعد 3 أهداف من معادلة الرقم التاريخي الذي يمتلكه الثنائي، الأرجنتيني نوربيرتو منديز والبرازيلي زيزينيو، إذ يمتلك كل منهما 17 هدفًا.

ميسي أمامه 4 أهداف فقط ليصل إلى عرش هدافي كوبا أمريكا التاريخيين، فهل يستطيع الوصول له في المباراة النهائية أم يحتاج نسخة أخرى من الكوبا؟

النهائي الذي سيخوضه ميسي أمام الفائز من كولومبيا وأوروجواي، وهو لقاء صعب جدًا، سيكون السادس له مع الأرجنتين، إذ سبق وخسر نهائي كأس العالم 2014 وكذلك نهائي كوبا أمريكا 2015 و2016، قبل أن يُغير الاتجاه ويفوز بكوبا أمريكا 2021 ومونديال 2022.