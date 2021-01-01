"ميسي النمساوي" أحدث صفقات لابورتا لبرشلونة

صفقة مهمة

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة يحاول حاليًا التعاقد مع يوسف دمير، لاعب رابيد فيينا، بعد تقارير مميزة وصلت إلى إدارة النادي الكتالوني من قبل قسم الكشافة.

دمير هو أحد أبرز مواهب كرة القدم في العالم حاليًا، ويلقب بـ"ميسي النمساوي" نسبة إلى لعبه بالقدم اليسرى بطريقة تشبه كثيرًا البرغوث.

ولدى دمير 17 عامًا ويكمل عامه الثامن عشر في شهر يونيو المقبل، مع ارتباطه بعقد مع رابيد فيينا ينقضي في صيف 2022، وقد سبق له تمثيل منتخب النمسا تحت 21 عامًا.

وبحسب ما أوردته شبكة "ESPN"، فإن قسم الكشافة تابع ديمير على مدار الفترة الماضية ومع وصول جوان لابورتا إلى رئاسة البرسا، وُضِع على مكتبه تقارير اللاعب لاتخاذ القرار النهائي بشأن خطوات الصفقة.

القيمة المتوقعة للصفقة تتراوح بين 5 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو، مع وجود عامل جذب خاص لدمير يجعل برشلونة الأقرب للتعاقد معه، وهو وجود ليونيل ميسي في كامب نو.

بشكلٍ عام، برشلونة ليس النادي الوحيد الذي يركض خلف موهبة النمسا الأولى، حيث يتواجد أيضًا تخمة من الأندية الأوروبية الكبرى في مقدمتهم بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وكذلك بوروسيا دورتموند.

في النهاية، رغبة اللاعب وحدها من ستحسم الأمر، ووجود ميسي مع ما يوفره رونالد كومان من تدفق للمواهب الشابة في تشكيلة برشلونة بصورة مثالية، يجعل البرسا الأوفر حظًا للتوقيع مع دمير.

الجدير بالذكر أن يوسف دمير صُعِّد إلى الفريق الأول لرابيد فيينا في 2019، كما أنه أحد نجوم الفريق في الموسم الراهن بمشاركته في 23 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف.