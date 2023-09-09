"ميسي القدوة كان جاري.. لقد سجل أول وآخر هدف في شباكي!"

أول وآخر هدف في شباك الإكوادوري جاليديز كان بقدم ميسي

تحدث حارس مرمى الإكوادور هيرنان جالينديز بفخر كبير عن الهدف الذي سكن شباكه ضد الأرجنتين بقدم الأسطورة ليونيل ميسي، ولقطة مبادلة القمصان مع "ليو".

ولكن للأمر أبعادًا أخرى، لقد كان كل من ميسي وجالينديز جارين في روساريو مسقط رأس "ليو" ويملك الحارس الدولي الإكوادوري ما يثبت ذلك.

وأكد جالينديز في تصريحاته لشبكة "إي إس بي إن": "لقد كنا جيرانًا، لعبنا سويًا عديد المرات، وأول هدف تم تسجيله في شباكي كان بواسطته".

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وأكد الحارس الدولي الإكوادوري أنه يمتلك أشرطة تثبت هذه المباريات، قائلًا: "كنا نلعب سويًا، الفريق الفائز كان يأخذ 10 دراجات بدلًا من الجوائز، كنا نلعب على العشب سبعة ضد سبعة".

وأردف: "ليونيل ميسي قدوة، البعض أسمعهم يقولون إنه لا يبذل أي جهد أو إنه حصل على كل شيء في برشلونة أو إنه مليونير فقط، ولكنهم يرون ما يحدث الآن فقط، لا يرونه حينما أتى بعمر 12 عامًا إلى المدرسة ليقول للكل إنه سيصبح لاعب كرة قدم، لقد بذل الجهد الذي كان يتعين عليه بذله".