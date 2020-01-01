ميسي الجديد ينافس هالاند وسانشو على جائزة الفتى الذهبي

نجم ريال مدريد وإرلينج هالاند وإسبوزيتو.. 100 نجم صاعد يتنافسون على جائزة الجولدن بوي

يتنافس 100 لاعب صاعد حول العالم على جائزة الفتى الذهبي "جولدن بوي" والتي تمنح سنويًا لأفضل لاعب صاعد في العالم.

وأزالت عدد من التقارير الصحفية اليوم الستار لتعلن عن الأسماء التي ستتنافس على الجائزة في نسختها للموسم الحالي، بتواجد العديد من لاعبي كبار أوروبا.

ونشرت توتو سبورت الإيطالية أولًا صورة الـ 100 لاعب الذين يشكلون القائمة التي سيمنح واحد منهم الجائزة في النهاية كأفضل لاعب شاب.

المزيد من الفرق

وتم افتتاح التصويت على الجائزة بمجرد الإعلان عن المرشحين، الذين تضمنوا لاعبين لريال مدريد وبرشلونة وإنتر وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس والعديد من الأندية الأخرى.

وضمت القائمة جادون سانشو وإرلينج هالاند ونجم برشلونة الصاعد أنسو فاتي وكذلك نجم ريال مدريد الشاب والمعار إلى ريال مايوركا تاكيفوسا كوبو.

وجاءت أسماء أخرى كإسبوزيتو مهاجم إنتر الشاب وخوان ميراندا الظهير الأيسر لشالكة والمطلوب من العديد من الأندية، وسيرجينو لاعب أياكس أمستردام ورودريجو جوش موهبة ريال مدريد البرازيلية وساندرو تونالي الملقب ببيرلو الجديد.

وتوج نجم أتلتيكو مدريد الحالي وبنفكيا السابق وأغلى لاعب في تاريخ البرتغال جواو فيلكس بالجائزة في العام الماضي بعد الموسم المميز الذي قدمه مع نسور العاصمة البرتغالية.

كومان وراموس وكارلوس.. أكثر المدافعين تهديفًا في التاريخ

يذكر أن المنافسة محتدمة أكثر في العام الحالي بسبب تواجد العديد من اللاعبين المطلوبين من كبار الأندية والذين ينشطون في كبار الأندية نفسها.