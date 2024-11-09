"ممنوع ارتداء قميص إنتر ميامي وبرشلونة" .. إجراءات صارمة من باراجوي ضد ميسي قبل مواجهة الأرجنتين

دعوة لتجنب أي مواقف مُحرجة وغير سارة

قرار صارم قرر الاتحاد الباراجوياني اتخاذه قبل مواجهة المنتخب الوطني للبلاد مع الأرجنتين، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الأرجنتين تحتل حاليًا صدارة الترتيب، واقتربت من تأمين مكانها في المونديال، ومع ذلك تمثل المواجهة المقبلة مع باراجواي تحديًا كبيرًا، مما دفع المسؤولين الباراجوايانيين إلى تطبيق إجراءات صارمة فيما يتعلق بمشجعي ليونيل ميسي.

ومن جانبه قال فرناندو فيلاسبوا، مدير التراخيص في الاتحاد الباراجوياني في مقابلة مع صحيفة "لا ريد":"لن يُسمح للمشجعين من بلادنا بالدخول بقمصان الأرجنتين أو برشلونة أو إنتر ميامي التي تحمل اسم ميسي، أو أي ملابس متعلقة بلاعبي الفريق الضيف".

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وأضاف:"ننصح المشجعين مسبقًا بتجنب أي مواقف غير سارة قد تؤدي إلى رفض دخولهم للملعب، هذه القمصان مقبولة في قسم مشجعي الزوار، بشرط أن يكون لديهم تذكرة لذلك، ولكن الدخول بها في مدرجات باراجواي ممنوع تمامًا".

وواصل حديثه:"سنضع نقاط تفتيش حول محيط الملعب، وعند بوابات الدخول لمنع العناصر غير المصرح بها، ولو تمكن أي شخص من تجاوز هذه التدابير، سنطلب منه بأدب مغادرة المنطقة".

جدير بالذكر أن باراجواي تمر بفترة صعبة في تصفيات المونديال، بحصولها على 5 نقاط فقط من أصل 18 ممكنة، مما أدى إلى تغييرين إداريين، حيث تم استبدال جييرمو باروس شيلوتو في البداية بدانيال جارنيرو، وبعد التخبطات المستمرة، تولى جوستافو ألفارو المسؤولية في أغسطس.