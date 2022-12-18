ميسي: الاعتزال؟ أحب كرة القدم وأريد اللعب وأنا البطل!

ليونيل ميسي ينفي الاعتزال الدولي!

أعرب ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني عن سعادته الغامرة بالفوز الذي حققه فريقه على فرنسا في نهائي كأس العالم.

جاء هذا في تصريحات نشرتها صحيفة "إل بايس" وقال ميسي: "لقد كان الأمر جنونيًا، وقوع الأمور بتلك الطريقة كان جنونًا، لقد أردت ذلك الكأس حقًا".

وأضاف: "أشكر الرب على حصولنا على ذلك الكأس، كل الفريق يستحق تلك البطولة، كان يجب أن نحصد اللقب وذلك ما حدث، بالرغم من صعوبة اللقاء".

وأكمل: "علمت أن الرب كان سيمنحني إياها، كان لدي ذلك الشعور أننا سنحصل عليها بتلك الطريقة، الآن سأستمتع باللقب".

وأردف: "لقد انتظرنا تلك اللحظات منذ فترة طويلة، لكن ها هي قد جاءت، أنظروا كم أن هذه الكأس جميلة، لا نستطيع الانتظار لنكون في الأرجنتين لنرى كم الأمور جنونية".

وفي حوار مع "بي إن سبورتس" وللإجابة عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين رفض النجم الأرجنتيني الحديث ورد بعيدًا عن سؤال المراسل وقال: "لنحتفل الآن".

وفي تصريحات أخرى لصالح "TYC" نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال ميسي ردًا على ذلك السؤال: "لا لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن أستمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم".

جدير بالذكر أن ذلك اللقب هو الثالث للمنتخب الأرجنتيني في التاريخ والأول منذ عام 1986 الذي حققه مارادونا ورفاقه.