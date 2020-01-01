ألفاظ خارجة وتدخل أجويرو .. تفاصيل مشاجرة ميسي أمام بوليفيا

مشادة عنيفة بعد فوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف في تصفيات كأس العالم

تورط النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في مشاجرة لفظية، بعد قيادته منتخب بلاده للفوز على بوليفيا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

ميسي تألق بشكل لافت وقاد فريقه للفوز بهدفين دون رد، حيث سجل للأرجنتين كل من خواكين كوريا ولاوتارو مارتينيز، وسط أجواء حماسية ومحتدمة على أرض بوليفيا.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، كشفت عن مشاجرة دارت بين ميسي ولوكاس نافا مدرب الأحمال في الفريق الخصم بعد نهاية المباراة، حيث شهدت توجيه السباب لوالدته.

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وجاء ذلك بسبب شكوى مهاجم برشلونة من الأسلوب العنيف الذي تعرض له، بالإضافة لبعض الاستفزازات من لاعبي بوليفيا طوال أحداث اللقاء.

وأوضحت الصحيفة أن المشادة تضمنت وجود بعض الألفاظ الخارجة بين الطرفين، في رد عنيف من ميسي على ما حدث له.

وأشارت إلى أن مورينو مارتينز مهاجم بوليفيا، استفز ميسي أكثر من مرة، وقال له :"لقيتم حتفكم وهزمناكم 6"، في إشارة منه إلى هزيمة الأرجنتين من بوليفيا بنتيجة 6/1 في 2009.

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وفي النهاية انتهت الأمور بين الطرفين، حيث اقتصر الأمر على تبادل الكلمات، بعد تدخل سيرخيو أجويرو للدفاع عن قائد فريقه.