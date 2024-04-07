فيديو | أنقذها من قبضة الأمن.. مُطارِدة ميسي تنشر مقطع "اقتحام الملعب"!

ماذا حدث في مباراة الدوري الأمريكي؟

شهدت مباراة إنتر ميامي و كولورادو رابيدز (2-2)، فجر اليوم الأحد، اقتحام مشجعة صغيرة الملعب، من أجل التقاط صورة مع ليونيل ميسي.

وعاد الليو أخيرًا لصفوف إنتر ميامي بعد غياب لقرابة الشهر بسبب الإصابة، إذ شارك بديلاً في الشوط الثاني واحتاج فقط 12 دقيقة ليوقع على هدفٍ بتسديدة بيسراه ارتطمت بالمدافع وذهبت للشباك.

وبعد دقيقتين فقط من الهدف، ساهم ميسي في صناعة هدف التقدم الذي سجله ليو ألفونسو لحساب ناديه، ولكن فشل ميامي في التمسك بالنقاط الثلاثة بعد تلقيه هدف التعادل بالدقيقة 88.

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ونشرت الفتاة التي التقطت الصورة مع ميسي مقطع فيديو يلخص رحلتها المحفوفة بالمخاطر، من أجل الوصول إلى النجم الأرجنتيني، والذي حرص على تلبية طلبها، كما منع الأمن من إبعادها حتى التقطت صورتها.

بهذا التعادل، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 12 نقطة بالترتيب الثاني مناصفة مع فيلاديلفيا، وبفارق نقطتين عن المتصدر نيويورك ريد بولز بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري الأمريكي بمجموعته الشرقية.