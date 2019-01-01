ميسي أم مبابي؟ من الأقرب للفوز بجائزة الحذاء الذهبي؟

يتنافس كلا من الأرجنتيني "ليونيل ميسي" نجم برشلونة الإسباني والواعد "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان على جائزة الحذاء الذهبي، فمن الأقرب بينهما؟

يقترب موسم كرة القدم في أوروبا من نهايته وتتضح معه ملامح الفائزين بأبرز الألقاب المحلية والقارية، ولكنه سيكشف معه عن المتوجين ببعض الألقاب الفردية أيضاً ومنها جائزة الحذاء الذهبي والذي يتنافس عليها كلا من الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة وكيليان مبابي الصاروخ القادم بقوة ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

جائزة الحذاء الذهبي هي جائزة سنوية تُمنح لمن يسجل أكبر عدد من الأهداف في مباريات الدوري من الدرجة الأولى في كل دوري وطني في القارة، ويتنازع ميسي ومبابي على الجائزة منذ بداية الموسم وكان من المتوقع أن ينضم كريستيانو رونالدو لهما ولكنه منذ انتقاله إلى يوفنتوس ابتعد الدون عن الصراع مع ميسي حتى أنه لا يتصدر صدارة ترتيب هدافي الكالتشيو بالوقت الراهن.

يتواجد "فابيو كوالياريلا" مهاجم سامبدوريا في المركز الثالث لقائمة المتنافسين على الحذاء الذهبي في مفاجأة كبيرة بعد أن أصبح هداف الدوري الإيطالي ولكنه يقع خلف مبابي بواقع سبعة أهداف حتى تاريخ 30 أبريل، وهو ما يجعل ميسي ومبابي هما المرشحان الأبرز للتتويج بالقب الفردي خاصةً وأن الفارق بينهما عبارة عن أربعة أهداف فقط.

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واصل ليونيل ميسي تقديم مستوياته الخيالية برغم القلق من أن تجاوزه للثلاثين من عمره قد يؤثر عليه بدنياً مع نهاية الموسم أو ما شابه، وأصبح ليو هو متصدر قائمة هدافي الدوريات الأوروبية وكذلك مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 هدف "بعد هدفيه في مرمى ليفربول أمس"، ومن خلفه البولندي "ليفاندوفيسكي" والذي ودع فريقه بايرن ميونخ البطولة في دور ربع النهائي أمام الريدز.

إذا فاز ميسي بالحذاء الذهبي في الموسم الحالي فسيكون اللقب الثالث له للعام الثالث على التوالي بعد أن توج به في موسم 2017/18 الذي أحرز فيه 34 هدفاً، وكذلك موسم 2016/17 والذي سجل فيه 37 هدفاً وقام بمعادلة رقمه القياسي منذ موسمين بنهاية شهر أبريل ومن الصعب تخيل عدم تسجيله لأي أهداف آخرى قبل نهاية الموسم.

قادت أهداف ميسي المهمة فريقه برشلونة إلى اللحظات الأهم على الإطلاق في الموسم الحالي بعد أن ساهم هدفه في مرمى ليجانيس بالتتويج رسمياً بلقب الدوري الإسباني للمرة 26 في تاريخ الفريق الكتالوني مع تبقي ثلاث جولات على النهاية، وكذلك ثنائيته في الفوز على ليفربول بثلاثية نظيفة يوم أمس والتي ضمنت وبشكل كبير تواجد البارسا في نهائي دوري أبطال أوروبا في انتظار أما أياكس أو توتنهام.

يحظى ميسي بمنافسة شرسة من الفرنسي "كيليان مبابي" لاعب باريس سان جيرمان والذي يعاني من موسم محبط مع فريق العاصمة بعد أن تأجل الاحتفال بالدوري أكثر من مرة بسبب تعثر باريس مؤخراً في الدوري بعد نتائج مفاجئة متباينة ما بين الخسارة والتعادل، ناهيك عن الخروج المبكر في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد وكذلك خسارة نهائي الكأس ضد رين بركلات الجزاء.

يعد ميسي هو المرشح الأبرز للفوز بالحذاء الذهبي ولكن فارق أربعة أهداف يمكن تعويضه بسهولة خاصةً إذا ما قرر فالفيردي إراحة ميسي في ما تبقى من مباريات الدوري الإسباني من أجل بطولتي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا ضد فالنسيا، ويواصل مبابي الضغط على البرغوث الأرجنتيني بقوة بعد أن أحرز هاتريك في مباراة موناكو في أواخر أبريل.

سيسعى مبابي لاستغلال الإعفاء الإجباري لفريق باريس سان جيرمان من الالتزامات الأوروبية من أجل التركيز على ما تبقى من مباريات الدوري لزيادة غلته التهديفية خاصةً وأنه يمتلك دافع حسم لقب الدوري أسرع مما يمكن وهي البطولة الوحيدة الذي سيتوج بها باريس سان جيرمان في هذا الموسم.