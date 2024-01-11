"ميزان التحكيم مُختل".. مدافع أوساسونا ينفجر غضبًا بعد موقعة برشلونة

"هناك خطأ واضح في هدف ليفاندوفسكي"

انفجر ديفيد جارسيا، مدافع أوساسونا، أداء التحكيم، خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام برشلونة (0-2)، اليوم الخميس على ملعب "الأول بارك"، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني المقامة حاليًا بالسعودية.

وقال جارسيا في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء: "دائمًا ما يحدث هذا. كانت جميع الأخطاء لصالح الفريق الكتالوني"، مشيرًا إلى أن هناك خطأً واضحًا على كريستنسين ضد لاعب أوساسونا قبل أن يمرر كرة الهدف الأول إلى زميله إلكاي جوندوجان.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف جارسيا: "الجميع شاهد ما حدث في الملعب، جميع الأخطاء من هذه النوعية كانت تحتسب لبرشلونة على مدار الشوط الأول، إنه أمر واضح جدًا لكني لا أفهمه".

وتابع: "عندما تحدث هذه الأنواع من الأخطاء، يجب أن يكون المعيار واحدًا. لا أريد أن أشتكي كثيرًا، لكن أعتقد أن ذلك كان واضحًا اليوم".

وضرب برشلونة موعدًا ناريًا مع غريمه التقليدي ريال مدريد، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الأحد المقبل في ملعب "الأول بارك" بالسعودية.