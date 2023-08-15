ميزانية فرق بأكملها .. انتقالات نيمار تجعله أغلى صفقة في التاريخ!

هل يستحق نيمار أن يكون أغلى صفقة في التاريخ؟

SHAHID

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، ضم النجم البرازيلي نيمار جونيور، إلى صفوف الفريق هذا الصيف في صفقة تاريخية.

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وانضم نيمار، إلى الهلال السعودي من نادي باريس سان جيرمان لمدة موسمين ووفقًا للتقارير الصحفية سيحصل النجم البرازيلي على راتب يقدر بحوالي 320 مليون يورو خلال الموسمين.

وعانى نيمار، من إصابات كثيرة وطويلة في الفترة الماضية مع فريقه باريس سان جيرمان وخرج من حسابات النادي ومدربه لويس إنريكي، وأمامه تحدٍ كبير الآن مع فريق الهلال والنجوم العالميين ببطولة الدوري السعودي.

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" الخاص بالإحصائيات فإن انتقالات نيمار لثلاثة أندية مختلفة كلف حوالي 410 مليون يورو، ليصبح أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم بإجمالي صفقات بيعه.

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وانتقل البرازيلي من فريق سانتوس إلى برشلونة عام 2013 بمبلغ مالي يقدر بنحو 88 مليون يورو، ثم باعه برشلونة لفريق باريس سان جيرمان موسم 2017 بحوالي 222 مليون يورو، وأخيرًا انتقاله للهلال بقيمة 100 مليون يورو.

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