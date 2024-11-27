هل تحسم في يناير؟.. اجتماع رسمي بين ليفربول وريال مدريد بشأن "صفقة أرنولد"

قبل قمة دوري الأبطال..

يخوض مسؤولو ريال مدريد وبرشلونة مباحثات حول مستقبل نجم الريدز ألكسندر أرنولد، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ويحق لأرنولد التوقيع لأي نادٍ اعتبارًا من يناير المقبل، على أن ينتقل إليه بشكل فعلي، في صفقة مجانية، اعتبارًا من الموسم المقبل.

وارتبط اسم أرنولد خلال الشهور الأخيرة بالانتقال إلى ريال مدريد في الموسم المقبل، لكن الإصابات الكبيرة التي ضربت الخط الخلفي للنادي الملكي، فتحت الباب أمام إمكانية ضمه (عن طريق الشراء من ليفربول) في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "النادي الإنجليزي يريد معرفة ما إذا كان ريال مدريد مهتم بضم أرنولد أم لا، لديهم موعد لتناول الغداء اليوم (قبل مباراتهما في دوري أبطال أوروبا) والتحدث عن مصير اللاعب".

وأضافت: "العلاقة بين الناديين ممتازة، وهناك تفاهم كامل، حيث اتصل مسؤولو ليفربول بنظرائهم في مدريد مطلع الموسم، وكان السؤال واضحًا ومباشرًا: "هل تريدون حقًا ألكسندر أرنولد؟".

وختمت: "في ذلك الوقت، كان النادي الملكي يقيم ما إذا كانت هناك حاجة لضم ظهير بهذا المستوى (الأعلى سعرًا في مركزه بقيمة 70 مليون يورو وفق ترانسفير ماركت)، لكن الآن بعد إصابة كارباخال أصبحت الحاجة إليه أكبر".