بعد هيرنانديز، من هي الأسماء المفيدة للميلان من ريال مدريد؟

هل تتم صفقات أخرى بين ميلان وريال مدريد هذا الصيف؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

منذ اجتمع مسؤولو ميلان وعلى رأسهم الثنائي باولو مالديني وزفونيمير بوبان بإدارة ريال مدريد هذا الشهر، والأخبار تتداول الأسماء التي يتعاقد معها النادي الإيطالي من الفريق الإسباني.

وظهرت أولى نتائج هذا الاجتماع بتعاقد ميلان مع الظهير الأيسر ثيو هيرنانديز مقابل 20 مليون يورو تقريبًا، ومن المتوقع أن يخضع للفحوصات الطبية اليوم الإثنين في ميلانو قبل توقيع العقود رسميًا.

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الروسونيري لم يكن بحاجة لضم ظهير أيسر جديد إلا إن كان مستواه أفضل من الثنائي ريكاردو رودريجز ودييجو لاكسالت، والمتابع لمسيرة الفرنسي لا يراه أفضل منهما كثيرًا، ولذا تُرجح التقارير الصحفية المتابعة أن ضم اللاعب قد يكون الخطوة الأولى لرحيل اللاعب السويسري خاصة أنه مطلوب في ألمانيا وإنجلترا وأخيرًا برشلونة.

ميلان وبشكل أساسي يحتاج لضم لاعب وسط ذو جودة مرتفعة خاصة في التقدم طوليًا للأمام والتعامل مع المرمى ورؤية الملعب، وجناح أيسر أو مهاجم متحرك بعد التعاقد مع جامباولو، وأخيرًا صانع ألعاب يستطيع قيادة المنظومة الهجومية.

الصحافة تداولت العديد من الأسماء المرشح انتقالها للميلان من ريال مدريد، فمن هي الأسماء التي يحتاجها الفريق بالفعل؟

داني سيبايوس

هو ربما الاسم الأهم في ريال مدريد لسد احتياجات ميلان، لاعب وسط ممتاز يمتلك كل الخصائص والمقومات التي يحتاج لها وسط الروسونيري الذي يُعاني منذ رحل عليه العمالقة بقيادة كلارنس سيدورف.

اللاعب خارج حسابات المدرب زين الدين زيدان تمامًا، وقد فتح باب الرحيل مؤخرًا، وانتقاله لميلان فرصة ممتازة لأنه سيلعب دون ضغوطات وسيضمن الحصول على مقعد أساسي، كما أن الريال هنا لن ينقله لنادٍ منافس له سواء في إسبانيا أو أوروبا كون ميلان خارج البطولات الأوروبية الموسم القادم.

فينيسيوس جونيور

هو لاعب أشبه بالحلم للميلان، يُجيد اللعب في الجناح الأيسر وكذلك المهاجم المتحرك، لديه من المهارة والسرعة والثقة بالنفس ما يحتاجه الفريق لإعادة أمجاد نجومه البرازيليين الكبار وعلى رأسهم ريكاردو كاكا.

الصفقة تبدو صعبة جدًا لأن تخلي الريال عن أحد أفضل المواهب البرازيلية يبدو صعبًا للغاية، لكن مع صفقات الفريق الجديدة والحديث عن عدم إعجاب زيدان باللاعب الشاب، يبدو الأمر واردًا حقًا خاصة لو تم بصيغة الإعارة أو امتلك النادي الإسباني حق إعادة شراء البرازيلي مجددًا بعد عامين أو ثلاثة.

ماريانو دياز

اعتاد جامباولو مدرب ميلان الجديد اللعب بمهاجمين، ويُفضل طريقة لعب 4-3-1-2، مما يعني أن هناك مساحة في ميلان لضم مهاجم ثانٍ خاصة حال التخلص من أندريا سيلفا المهاجم العائد من إشبيلية.

دياز تألق مع ليون قبل أن يعود لريال مدريد، وفيما كان يُجهز لموسم يُحاول به إثبات قدراته للمدرب الفرنسي، صدمه النادي بالتعاقد مع لوكا يوفيتش، مما سيجعل مهمته في الظهور على ملعب سانتياجو بيرنابيو صعبة للغاية، خاصة مع ثقة زيدان بمواطنه كريم بن زيما.

يمتلك دياز مقومات ممتازة أظهرها جيدًا في الدوري الفرنسي، وهو بالتأكيد إضافة مهمة لهجوم ميلان حال فاز بتوقيعه، لكن اللاعب أعلن مؤخرًا أنه لن يُغادر الريال، وباعتقادي أنها صفقة صعبة للغاية خاصة في ظل تهافت عدة أندية على الظفر به.

كيلور نافاس

لم تطرح الصحافة اسم حارس المرمى الكوستاريكي ضمن مفاوضات الناديين، لكن بيع دوناروما دون الحصول على أريولا قد يُدخل ميلان سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى، وهنا سيكون خيار نافاس ممتازًا للغاية.

فهو لاعب يتمتع بالجودة والخبرة والشخصية اللازمة لقيادة المنطقة الخلفية للروسونيري، بجانب أنه لن يُكلف النادي الكثير مما سيمنحه هامشًا جيدًا من الربح جراء بيع حارسه الإيطالي الشاب.

نافاس مرتبط حاليًا بريال مدريد ويريد اللعب في دوري أبطال أوروبا ويرغب بالحصول على راتب سنوي عالٍ .. كل تلك نقاط ضد إمكانية انضمامه للميلان، لكن كل هذا قد يتغير حال الجلوس حول طاولة المفاوضات، خاصة أن الريال سيُرحب جدًا بهذه الوجهة لحارس مرماه صاحب الدور المهم في تتويجه بثلاثة ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

الأسماء الصعبة

تطرح الصحافة بين الحين والآخر أسماءً أخرى، مثل إيسكو وماركو أسينسيو وأخيرًا لوكا مودريتش، لكن ضم ميلان لأحد تلك الأسماء يبدو أقرب للمستحيل، سواء لحالة النادي الفنية الحالية أو التضحية المالية الهائلة المطلوبة لإتمام مثل تلك الصفقات، سواء على صعيد ثمن اللاعب أو راتبه السنوي.

وما يجعل تلك الأسماء بعيدة جدًا عن كازا ميلان هو ارتباطها بعدد من الأندية الغنية المستقرة حاليًا في أوروبا، ولذا لن يكون خيار ميلان مغريًا ومقنعًا لها في الوقت الحالي.

بالتأكيد نجاح ميلان في ضم أي منها سيُعد صفقة الصيف الكبرى، لأن كل منهم يمتلك الجودة والخبرة والشخصية القادرة على تقديم الإضافة الهائلة للروسونيري.