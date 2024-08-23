ميركاتو من ذهب وبداية صادمة .. ضجيج مطارق وست هام لا يزعج عمالقة البريميرليج

هل وست هام قادر على مقارعة الكبار؟

أحدث وست هام ضجة كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، حيث كان واحدًا من أكثر الفرق التي أبرمت صفقات قوية، من أجل بناء فريق مميز قادر على مقارعة الكبار في الموسم الجديد.

ووضع الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب الفريق الجديد، خطوات واضحة للإدارة من أجل مشروع قوي يجعل من "الهامرز"، داخل دائرة الصراع بين كبار الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبالفعل فاجأت إدارة وست هام الجميع بإنفاق على مستوى عالٍ وصفقات من العيار الثقيل، لتدعيم صفوف الفريق الذي أنهى الموسم المنصرم في وسط الجدول (المركز التاسع)، وبات الهدف الرئيسي للنادي هو المنافسة هذا الموسم على مركز متقدم واحتلال أحد المقاعد المؤهلة للبطولات الأوروبية، ولما لا ضمن الأربعة الأوائل "Top 4".

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لكن ما حدث للفريق في انطلاق البريميرليج، كان عكس جميع التوقعات التي بناها الجمهور بناء على التركيبة والعوامل القوية التي في يد لوبيتيجي، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة أمام أستون فيلا (1-2).

لماذا لم يكن وست هام على قدر التوقعات في بداية الموسم؟ وهل يستطيع لملمة جراحه سريعًا والعودة إلى المسار الصحيح ؟ وهل يمتلك من الأساس العوامل التي تؤهله لمقارعة الكبار، هذا ما تجيب عنه النسخة العربية لـ"GOAL" في السطور التالية...

طموحات لوبتيجي تلامس السماء

لا شك أن النادي اللندني العريق، يستحق أن يكون في مكانة أفضل داخل كرة القدم الإنجليزية، فبعد رحلة مميزة مع المدرب السابق ديفيد مويس، كانت أبرز لقطة فيها هي التتويج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي في الموسم قبل الماضي، رأت الإدارة أن طموحاتها يجب أن تتضاعف في الموسم الحالي.

ووجهت إدارة "الهامرز" الشكر لديفيد مويس، وقررت المغامرة بمنح الإسباني لوبيتيجي فرصة جديدة للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تجربة لم تدم أكثر من 9 أشهر مع وولفرهامبتون قبل موسمين.

ورفع قدوم لوبيتيجي من تطلعات جماهير وست هام، مع كم الخبرات التي تحصل عليه بسبب مسيرته في إسبانيا سواء مع المنتخب أو ريال مدريد وإشبيلية، حيث تأمل الآن في التخلص من صفة "فريق وسط الجدول" والتقدم من أجل مقارعة كبار البريميرليج.

صفقات وست هام من ذهب

وأمام هذا الطموح، فتحت الإدارة حسابًا ضخمًا للصفقات الجديدة والتي ساهم لوبيتيجي في اختيار جزء كبير منها، حيث تعاقد النادي مع 8 لاعبين جدد مقابل 144.40 مليون يورو.

ويتضح من التقييم العام لصفقات وست هام، أن الاختيار يستند على لاعبين من أصحاب الخبرات القوية مع متوسط أعمار جيد، حيث تعاقد مع مدافع وولفرهامبتون السابق ماكس كيلمان مقابل 47.50 مليون يورو، لمزيد من الصلابة الدفاعية، مع تميزه أيضًا بالمساهمة الهجومية القوية.

وكان الاسم الأبرز في ميركاتو وست هام هو كريسينسيو سامرفيل، الجناح صاحب الـ22 عامًا، والذي قدم موسمًا مثاليًا مع ليدز يونايتد في دوري التشامبيونشيب، حيث سجل 21 هدفًا في الموسم الماضي وصنع 10 تمريرات حاسمة لزملائه، ويتوقع له الكثيرون مواصلة التألق في الملاعب الإنجليزية لكن بمستوى أعلى "البريميرليج".

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وعلى الجانب الآخر، يبرز الجناح الأيمن البرازيلي لويس جيلهيرم، صاحب الـ18 عامًا، والذي انضم من بالميراس مقابل 23 مليون يورو، وترتفع التوقعات بشأنه حيث فرض نفسه كموهبة مستقبلية للكرة البرازيلية.

صفقة أخرى فرضت نفسها على ساحة وست هام وهو المهاجم نيكلاس فولكروج، الذي انضم من بوروسيا دورتموند مقابل 27 مليون يورو، ورغم سنه المتقدم (31 عامًا)، إلا أن التوقعات كبيرة بشأنه في ظل ما أظهره من مستويات مميزة مع أسود الفيستيفال في الموسم المنصرم.

وبخلاف الأسماء الماضية، عزز وست هام صفوفه بصفقات قوية مثل آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد، جيدو رودريجيز، والحارس ويس فودرينغهام، واستعار المدافع الفرنسي جان كلير توديبو قادمًا من نيس.

بداية مخيبة للهامرز

الصفقات المميزة التي رصدناها في السطور الماضية، والتي شكلت كتيبة مميزة في يد المدرب لوبيتيجي، مع أسماء مميزة من إرث ديفيد مويس، مثل محمد قدوس وميشيل أنطونيو ولوكاس باكيتا وتوماس سوسيك وفلاديمير كوفال، جعلت الأعين كلها شاخصة نحو وست هام مع انطلاقة الموسم الجديد.

لكن البداية كانت مخالفة لكل التوقعات، حيث سقط الفريق في فخ الخسارة أمام أستون فيلا (2-1)، وكان هدفه الوحيد عبر ركلة جزاء سجلها لوكاس باكيتا، بينما اهتزت شباك حارسه أريولا مرتين، بأخطاء ساذجة للغاية.

وبدا واضحًا أن المنظومة الدفاعية للفريق تحتاج إلى إعادة نظر من المدرب الإسباني، حيث استقبل الفريق هدفين من داخل منطقة الست ياردات مع غياب الرقابة الدفاعية.

ولم يشرك لوبيتيجي أي من الصفقات الجديدة في مباراة أستون فيلا باستثناء ماكسيميليان كيلمان، بينما منح الفرصة لسامرفيل وفولكروج في حوالي 20 دقيقة، لكنهما لم يحققا مبتغاه، وأحبطا الجماهير التي كانت تنتظر من كل منهما بصمة مؤثرة.

ومن المؤكد أن لوبيتيجي لم يصل بعد إلى التوليفة المثالية للفريق حاليًا، لكن الجماهير لن تصبر كثيرًا إذا لم تتحسن النتائج سريعًا، خصوصًا أن الفريق يرتبط بمباراة قوية أمام كريستال بالاس اليوم، ستكون نتيجتها مؤشرًا واضحًا على مسار الفريق هذا الموسم.

هل وست هام قادر على مقارعة الكبار؟

الإجابة على هذا السؤال، لا ترتبط فقط بما يقدمه وست هام هذا الموسم، لكن أيضًا بقيمة المنافسين سواء من يسبقوه من فرق القمة أو من هم في نفس مستواه.

وعلى مستوى الفرق الكبرى، لم يخذل ثلاثي القمة مانشستر سيتي، ليفربول، آرسنال جماهيره على مستوى الأداء في الجولة الأولى، رغم وجود عدة علامات استفهام حول صفقاتهم في الميركاتو حتى الآن، خصوصًا ليفربول.

وبالنظر إلى أستون فيلا ومانشستر يونايتد وتوتنهام، سيكون على "الهامرز" أن يقدم أفضل ما لديه من أجل مقارعة هذا الثلاثي ومعه أيضًا تشيلسي ونيوكاسل، على مراكز المقدمة والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

الاستقرار بعيدًا عن ضجيج الميركاتو

النقطة الأهم، هي أن يستقر النادي ماديًا في ظل الميركاتو القوي الذي قام به، حيث يحتاج الآن للسماح لبعض اللاعبين بالرحيل، في محاولة لتحقيق التوازن في الفريق.

ولا يزال كورت زوما يحاول الرحيل لأحد الأندية العربية، كما أن هناك لاعبين أمثال ماكسويل كورنيت ونايف أكرد وداني إنجز، ربما يبتعدون عن حسابات لوبيتيجي، لذلك فضل المدرب الإسباني إبعاد لاعبيه عن جدل الميركاتو.

وقال لوبيتيجي في تصريحاته بعد مباراة أستون فيلا: "في هذا الوقت، قبل إغلاق سوق الانتقالات، لا تزال الأمور غامضة بشأن اللاعبين، الذين من المحتمل انضمامهم للفريق أو رحيلهم عنه".

وأضاف: "يتعين علينا التكيف مع الوضع الحالي، لكن المنافسة صعبة.. لقد حاولنا التكيف مع اللاعبين الجدد، وينبغي علينا أن نوازن بين كل شيء، ونحاول أن نتحلى بالتنافسية".

وأردف مدرب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق: "صحيح أنه يتعين عليك مواصلة المنافسة في فترة الانتقالات، أثناء لعب المباريات، لكن بمجرد إغلاق السوق، أعتقد أن اللاعبين يركزون بشكل كامل.. لكن يتعين علينا التكيف.. بالتأكيد أفضل إغلاق السوق قبل بداية الموسم".