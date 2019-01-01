سموحة يُوقع مع حارس مرمى الزمالك ويطلب جناح الأهلي

فرج عامر يواصل دعم الفريق

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وقع عمر صلاح حارس مرمى الزمالك عقود انضمامه لفريق سموحة المصري، فيما طلب رئيس النادي السكندري "فرج عامر" طلب إسلام محارب من الأهلي.

وجاء انتقال الحارس صاحب الـ21 عامًا ضمن صفقة رحيل محمد أبو جبل من سموحة للزمالك، والتي قاربت على النهاية السعيدة والإعلان الرسمي بعد توصل جميع الأطراف لاتفاق نهائي.

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ووقع صلاح عقدًا يمتد لـ3 سنوات قادمة، وقد كشف فرج عامر رئيس سموحة أنه طلب ضمه وزميله أحمد داوودا ضمن صفقة أبو جبل.

حارس المرمى الثالث في الزمالك لعب 3 مباريات في الموسم الماضي من الدوري المصري تلقى خلالها 3 أهداف لكن يُحسب له أداءه الرائع في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية التي تُوج بها الفريق الأبيض.

ومن جانب آخر، كشف عامر عن طلبه استعادة إسلام محارب من الأهلي، مؤكدًا أنه مازال في انتظار إجابة النادي الأحمر.

وكان محارب الذي ترعرع في قطاعات شباب الأهلي قد عاد إليه قادمًا من سموحة عام 2017، ولعب معه 53 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4، ولكنه خرج من الحسابات تمامًا في المراحل الأخيرة من الموسم الماضي خاصة بعد تعاقد النادي مع رمضان صبحي وحسين الشحات.