جزائري السد يقترب من الدوري السعودي

اللاعب الجزائري أصبح يتمتع بسمعة ممتازة في الخليج

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات يوغرطة حمرون لاعب السد القطري السابق على أعتاب اللعب في الدوري السعودي.

وكان اللاعب الجزائري قد ارتدى قميص السد قادمًا من ستيوا بوخارست صيف 2016، وقد بدأ بشكل ممتاز وساهم بقوة في إنجازات الفريق موسم 2016-2017 لكنه موسمه الثاني تأثر سلبًا بالإصابات.

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ولعب حمرون صاحب الـ30 عامًا موسمه الأخير مع السد معارًا للخريطيات ثم لقطر للقطري، وقد انتهى عقده مع النادي بنهاية يونيو الماضي.

وأفادت المصادر الصحفية المتابعة أن حمرون وصل هولندا للخضوع للفحوصات الطبية المعتادة قبل توقيع عقود انضمامه للفيحاء السعودي.

وقد سبق للجناح الجزائري أن لعب في فرنسا ورومانيا وتركيا وبلغاريا قبل التوجه لمنطقة الخليج العربي.

ولم يتواجد حمرون مع منتخب محاربي الصحراء المتوج ببطولة كأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر، إذ لم يكن ضمن خيارات المدرب جمال بلماضي.