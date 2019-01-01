رسميًا | رياض بودبوز يعود لفرنسا عبر سانت إتيان

لاعب الجزائر أنهى تجربته في الليجا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن سانت إتيان الفرنسي رسميًا تعاقده مع رياض بودبوز من ريال بيتيس.

وأوضح النادي عبر موقعه الرسمي على تويتر أن اللاعب الجزائري وقع عقدًا يمتد حتى عام 2022، لكن دون أن يكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

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ورجحت بعض المصادر أن الصفقة حُسمت للنادي الفرنسي مقابل حصول بيتيس على 3.5-4 مليون يورو تقريبًا، وسيرتدي اللاعب القميص رقم 7 مع فريقه الجديد.

ولعب بودبوز مع بيتيس 41 مباراة سجل خلالها 3 أهداف، وقد وقع له صيف 2017 ويرتبط معه بعقد يمتد لموسمين قادمين.

وانتقل صاحب الـ29 عامًا إلى سلتا فيجو بالإعارة في يناير الماضي ولعب معه 11 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثليهما.

وسبق لبودبوز أن ارتدى قمصان سوشو وباستيا ومونبيلييه في الليج وان، وقد خاض معهم 326 مباراة أحرز خلالهم 51 هدفًا.

يُذكر أن اللاعب المولود في فرنسا لعب 24 مباراة بقميص الجزائر سجل خلالهم هدفين، ولم يكن جزءً من منتخب الخُضر المتوج بكأس أمم أفريقيا الأخيرة في مصر بقرار فني من المدرب جمال بلماضي.