ميركاتو ساخن بـ 150 مليون يورو.. بايرن ميونخ على الخط لسرقة أهم نجوم برشلونة!

كل الأطراف تبدو مستفيدة من الصفقة

يطمح بايرن ميونخ للحصول على أهم نجوم برشلونة المطلوبين في سوق الانتقالات، وهو الهولندي فرينكي دي يونج.

أتى هذا في أعقاب فقدان البافاري لقب الدوري الالماني لصالح باير ليفركوزن الذي قدم موسمًا لا يمكن نسيانه مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو.

صحيفة "ريليفو" أشارت إلى أن البافاري رصد 150 مليون يورو لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة لدعم صفوف البافاري واستعادة لقب الدوري الألماني على الأقل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

بالنسبة للبافاريين، يمثل الحصول على فرينكي دي يونج أولوية قصوى، وقد ينفقون جزءًا لا يستهان به من الـ 150 مليون المرصودة في سوق الانتقالات من أجل الحصول على لاعب الوسط الهولندي.

برشلونة بدوره سيكون مجبرًا على إبرام صفقة بيع كبرى في الصيف، رغبة في تخفيف أعباء الرواتب وللحصول على قيمة مادية تساعده في انتداب صفقات تعيد مكانته هو الآخر بعد موسم يوشك على الانتهاء صفريًا.