رسميًا | الوصل يفسخ عقد حسن محمد بالتراضي

النادي الإماراتي يُواصل تنظيم صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن الوصل رسميًا فسخ عقد لاعبه حسن محمد بالتراضي.

ولم يُوضح النادي أي تفاصيل خاصة بفسخ العقد، مكتفيًا بتوجيه الشكر للاعب على الفترة التي قضاها بقميص الإمبراطور، ذلك عبر حسابه الرسمي على تويتر.

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ويُواصل الوصل ترتيب صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد، إذ كان قد تخلى عن عبد الله صالح وراشد الهاجري.

وقد أعلن في الأيام الأخيرة تعاقده مع خواكين بيريز من ديفنسا الأرجنتيني وحبوش صالح من بني ياس، بجانب الغاني بشير الحسن.

يُذكر أن الوصل كان قد أنهى الموسم الماضي من دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز التاسع بعدما جمع 34 نقطة فقط، ولذا يسعى النادي لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة في الموسم القادم.