فيتوريا يتخلى عن 5 من لاعبي النصر قبل السفر للبرتغال

الفريق سيبدأ غدًا معسكره الخارجي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قرر روي فيتوريا المدير الفني للنصر السعودي الاستغناء عن 5 من لاعبي الفريق قبل السفر للبرتغال.

ومن المفترض أن يُسافر بطل الدوري السعودي للبرتغال غدًا الخميس لبدء معسكره الخارجي الإعدادي للموسم القادم، والذي سيبدأ بمواجهة الوحدة الإماراتي في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا في الخامس من أغسطس القادم.

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وحسب صحيفة الرياضية السعودية، طلب فيتوريا من إدارة النصر إعارة هذا الخماسي لأندية أخرى في السعودية لكن مع ضمان حصولها على الفرصة الكاملة للعب بانتظام مع أنديتها الجديدة.

وأضافت الصحيفة أن هذا الخماسي هو راكان الشملان وسامي النجعي وعبد الرحمن الظفيري وخالد الشويع ونواف الفرشان.

وبدأت تدريبات بطل الدوري السعودي الإعدادية للموسم الجديد يوم الأحد الماضي في الرياض، ومن المفترض أن تُستكمل في البرتغال مع خوض الفريق لأكثر من مباراة ودية.