ميركاتو الأهلي لم ينته .. ضم ثنائي عالمي بـ185 مليون ريال!

مستجدات ميركاتو النادي الأهلي

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حسم مسؤولو النادي الأهلي السعودي، صفقتين جديدتين، في الميركاتو الصيفي الحالي؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، استعدادًا للموسم الرياضي 2023-2024.

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الأهلي أعلن التعاقد مع 4 صفقات رسمية، في الصيف الحالي - حتى الآن -؛ وهم الحارس السنغالي إدوارد ميندي، والساحر الجزائري رياض محرز، والجناح الفرنسي آلان سان ماكسيمين، بالإضافة إلى المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي فابريزيو رومانو، إنهاء الراقي، صفقتي متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه، والمدافع البرازيلي روجر إيبانيز، قادمين من برشلونة الإسباني وروما الإيطالي على التوالي.

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وأشار رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن كيسييه وإيبانيز، سوف يصلان إلى المملكة العربية السعودية، مساء اليوم الأربعاء.

وأعلن الإعلامي الرياضي الشهير، أن الصفقتين كلفتا خزينة النادي الأهلي، مبلغ 45 مليون يورو، أي ما يُقارب الـ185 مليون ريال سعودي.

وزفّ رومانو، بشرى سارة إلى جماهير العملاق السعودي، بتأكيده على أن ميركاتو الفريق الأول، لن ينتهي عند كيسييه وإيبانيز، وأن هناك نجومًا عالميين، سينضمون إلى الفريق، في الأيام القادمة.

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