رمضان صبحي يعود لإنجلترا بعد فشل مفاوضات بقائه في الأهلي

وكيل اللاعب يكشف آخر التطورات

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

فشلت مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد تاون الإنجليزي للحفاظ على لاعبه رمضان صبحي، والذي انتقل له بالإعارة في يناير الماضي.

الأهلي استعاد صبحي خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم بالإعارة حتى نهاية الموسم، ويُحاول حاليًا تمديد الإعارة لموسم واحد أو شراء اللاعب نهائيًا، لكن مفاوضاته مع النادي الإنجليزي فشلت تمامًا.

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هذا ما كشف عنه وكيله نادر شوقي بالقول لموقع فيلجول "رمضان صبحي سيرحل اليوم عن النادي الأهلي. ذاهبون إلى النادي من أجل جمع متعلقاته ووداع زملائه".

أضاف "مفاوضات الأهلي فشلت تمامًا مع هدرسفيلد، واللاعب لن يبقى".

وأشارت تقارير صحفية أن الأهلي عرض 750 ألف جنيه إسترليني لاستعارة اللاعب لموسم إضافي، و2.5 مليون جنيه إسترليني لضمه نهائيًا، لكن هدرسفيلد رفض العرضين رفضًا تامًا.