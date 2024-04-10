نجم ليفربول السابق يعترف: أدمنت الكوكايين بعد الاعتزال

اعتزل في 2013

كشف نجم ليفربول السابق داني ميرفي عن المعاناة التي عاشها عقب التوقف عن اللعب، وإدمانه الكوكايين عقب اعتزاله كرة القدم في 2013.

ميرفي يعمل حالياً كمحلل تلفازي وسبق له اللعب مع منتخب بلاده إنجلترا، وتمثيل أندية بلاكبرن، فولهام، توتنهام، وتشارلتون بمسيرته الحافلة.

وقال لاعب الوسط السابق مع بودكاست "بن هيث": "عندما لا تملك كرة القدم المشاكل تكون كبيرة، الحماس والأدرينالين باللعب يساعدانك على الاستمرار وأن تكون إيجابياً".

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وأتبع: "مريت بفترة تعاطيت فيها الكوكايين والحشيش، لست بمدمن للكحول ويمكنني العيش بدونه، لفترة أدمنت الكوكايين".

وختم ميرفي: "كنت أتعاطى مرة أو مرتين أسبوعياً وتظن أنك تتحكم بالأمر، ثم تعطى نفسك مرة ثالثة وتفقد السيطرة ويتحكم فيك الإدمان".

وأوضح ميرفي أنه أقلع عن المواد المخدرة تماماً عقب خضوعه للعلاج من الإدمان بعد الفترة الصعبة التي عاشها بسببه.