ميرتينز: بالرغم من تدريبه يوفنتوس إلا إنني سأظل أحب ساري

لاعب نابولي متقبل فكرة انضمام ساري إلى غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة

فيسبوك تويتر بلال محمد

اعترف دريس ميرتينز، لاعب نادي نابولي أنه مازال يحب المدير الفني ماوريسيو ساري، مشيداً بفضله عليه، بالرغم من انتقاله إلى يوفنتوس.

وانضم ساري إلى يوفنتوس العدو اللدود لنادي الجنوب نابولي منذ أسابيع، بعد سنة واحدة من رحيله عن الفريق الأزرق.

وقال ميرتينز في تصريحات تلفزيونية: "ساري لقد دربني ثلاث سنوات وعلمني كرة القدم بطريقة أحببتها، سأظل أحب ساري إنه أعطاني كل شيء".

وعند سؤال على تجديد عقده مع فريقه، قال: "لا أعلم دعنا نرى، أنا بخير هنا في الفريق وما زلت أشعر بأنني شاب ولكن الآن أفكر فقط في الموسم الجديد فقط".

وأتم تصريحاته قائلاً، عن الصفقات الجديدة للفريق: "مانولاس لاعب جيد للغاية، ولكننا سنفتقد إلى ألبيول الذي كان مهما للغاية في الفريق".

ولعب البلجيكي الدولي الموسم المنصرم 35 مباراة مع نابولي في بطولة الدوري، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 11 آخرين.