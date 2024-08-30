ميتروفيتش "منجم نقاط".. وتاليسكا يخطف الأضواء من رونالدو في فانتازي الدوري السعودي

جولة جديدة حافلة!

واصل ألكسندر ميتروفيتش نجم فريق الهلال، تألقه للجولة الثانية على التوالي، ومنح لاعبي فانتازي جول برعاية أمازون السعودية، الكثير من النقاط، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب كقطعة أساسية في أي تشكيلة.

"جول" كان قد أطلق مسابقة فانتازي خاصة لدوري روشن، برعاية أمازون السعودية، الموسم الماضي، وها هي هي الرحلة مستمرة معنا هذا الموسم وحتى نهاية العام.

وأوفى جول بوعده، وحصل صاحب المركز الأول على قسيمة شراء إلكترونية بقيمة 8000 ريال سعودي، مقدمة من أمازون السعودية، فيما حصد صاحب المركز الثاني قسيمة إلكترونية بقيمة 4000 ريال.

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وبنفس الجوائز ونفس المتعة، يستمر أمازون السعودية في تقديم نفس الجوائز لصاحبي المركزين الأول والثاني.

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وواصل ميتروفيتش، التألق ومنح اللاعبين الكثير من النقاط بتسجيله هدفين من أهداف الهلال الثلاثة في ضمك (3-2)، كما تألق معه من الزعيم مصعب الجوير، بتسجيله هدفًا وصناعته لآخر.

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وتألق لاعبو الاتفاق للجولة الثانية على التوالي خاصة في الخط الخلفي، لكن المهاجم موسى ديمبيلي استحق أن يكون متواجدًا في التشكيلة الأفضل بتسجيله هدف الفوز على الأخدود.

ولم تخل التشكيلة من النجم كريستيانو رونالدو، الذي سجل هدفًا، وقدم تمريرة حاسمة في فوز النصر على الفيحاء (4-1)، وهي الرباعية التي سجل منها أندرسون تاليسكا هدفين، ليتواجد بطبيعة الحال في التشكيلة، ويستحق لقب أفضل لاعب.

وواصل محمد أبو الشامات، مدافع القادسية التألق للجولة الثانية على التوالي، بالحفاظ على شباك فريقه نظيفة، وصناعته الهدف الوحيد في مرمى الرائد.

وإلى جانب أبو الشامات في الدفاع، ورغم خسارة فريقه العروبة، استحق المدافع زياد الحنيطي التواجد في التشكيلة الأفضل، بتسجيله الهدف الوحيد في الخسارة (1-2) أمام الوحدة.

وكذلك يظهر أحمد الجليدان الذي ساهم في نظافة شباك الوحدة أمام الأهلي (1-0)، وفي الحراسة يتواجد زميله بيتر سابانوس، بتألقه وتصديه لـ5 كرات.

وفي الوسط تواجد أيضًا البلجيكي يانيك كاراسكو، بتسجيله هدف فوز الشباب على الخليج، وكذلك إبراهيم بايش بتسجيله هدفًا من أهداف الرياض (3-1) على الأخدود.

التشكيلة الأفضل

حراسة المرمى: بيتر سابانوس

الدفاع: أبو الشامات، أحمد الجليدان، زياد الحنيطي

الوسط: كاراسكو، إبراهيم بايش، تاليسكا، الجوير

الهجوم: ميتروفيتش، كريستيانو رونالدو، موسى ديمبيلي

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