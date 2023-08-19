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ميتروفيتش إلى الهلال؟ حسمها مدرب فولهام

أحمد رفعت
Aleksandar Mitrovic Fulham 2022-23Getty
ألكسندر ميتروفيتشالهلالانتقالاتدوري روشن السعودي

تعرف على رد ماركو سيلفا مدرب فولهام بشأن مستقبل ميتروفيتش

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اقترب نادي الهلال من حسم التعاقد مع النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش لاعب فولهام الإنجليزي، ولكن البرتغالي ماركو سيلفا مدرب الأخير حسم الأمور تمامًا.

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ويسعى الهلال للتعاقد مع مهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل تدعيم صفوف الفريق، بناءً على رغبة المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق.

وكشف ماركو سيلفا خلال تصريحات إعلامية إنجليزية، عن أن ميتروفيتش انتقل بالفعل إلى نادي الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

مدرب فولهام أكد على أن الهلال حسم ضم ميتروفيتش مقابل 46 مليون جنيه إسترليني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليكون أحدث صفقات الفريق الإنجليزي.

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ميتروفيتش سيكون سابع صفقات الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع كلًا من: "البرتغالي روبن نيفيز، والسنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيلي مالكوم، والصربي ميلينكوفيتش سافيتش، والبرازيلي نيمار والمغربي ياسين بونو".

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 78876كريم بنزيما
  • 7956خاليدو كوليبالي
  • 13195روبرتو فيرمينو
  • 6178نجولو كانتي
  • 14636مارسيلو بروزوفيتش
  • 29244صفقة أخرى
150085 الأصوات

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