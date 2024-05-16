"ميامي عرف شعور برشلونة" .. الكشف عن طبيعة إصابة ليونيل ميسي عقب غيابه ضد أورلاندو

ميامي فشل في الانتصار

تعثر إنتر ميامي في غياب قائده ليونيل ميسي ضد أورلاندو سيتي لحساب المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي فجر الخميس وتعادل سلباً.

وغاب ميسي بسبب معاناته من الإصابة عن الديربي حسبما أعلن مدرب الفريق تاتا مارتينو للإعلام الحاضر لتغطية اللقاء.

وقال مارتينو: "ليو يعاني من شعور بعدم الراحة ولكن يتدرب كل يوم، كل الفحوصات كانت إيجابية، كان يشعر ببعض الآلام ونحن نلعب كل ثلاثة أيام، لن نغامر وعلى الأرجح سيلعب السبت".

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التعادل السلبي يعني توقف سلسلة انتصارات إنتر ميامي التي كانت بلغت خمس مباريات مؤخراً سجل فيها 19 هدفاً.

وعلق مارتينو عن تأثير غياب ميسي: "افتقدنا الحلول في الثلث الأخير، إنتر ميامي شعر بذلك الأمر الذي شعر به برشلونة قبل 10 سنوات".

التعادل رفع رصيد إنتر ميامي إلى 28 نقطة من 14 مباراة في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي، بفارق نقطة عن سينسيناتي الذي لعب مباراة أقل.