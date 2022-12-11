"مؤلمة".. كين يعلق على ضياع ركلة الجزاء ضد فرنسا

كين يشعر بالحزن والألم

علق هاري كين على إهداره لركلة الجزاء الثانية في مواجهة المنتخب الإنجليزي ضد الفريق الفرنسي بربع نهائي كأس العالم قطر 2022.

حيث غادر منتخب الأسود الثلاثة بعد الخسارة ضد الديوك بنتيجة 2-1، في مباراة شهدت تسجيل كين لركلة جزاء وإهدار الثانية، الأمر الذي جعله يعبر عن مدى إحباطه وحزنه.

إذ تحدث كين مع "ITV" بعد اللقاء، وقال: "أنا دائمًا شخص أستعد إذا حصلت على ركلة جزاء واحدة في المباراة أو ركلتي جزاء، لدي دائمًا فكرة عما أريد القيام به".

وواصل: "لا أستطيع أن أخطئ في تحضيراتي أو التفاصيل أو أي شيء من هذا القبيل، الأمر فقط الليلة كان في التنفيذ، الأولى كانت رائعة، والثانية لم تذهب كما أردت".

واختتم: "هذا شيء يجب أن أتحمله، سيؤذي بالتأكيد، المباراة بأكملها ستؤذي لأننا كان لدينا إيمان كامل بما نحاول تحقيقه، وبصفتي قائد الفريق، سأتحمل ذلك، لكنني لا أستطيع أن أكون أكثر فخراً بالأولاد".