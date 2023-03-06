مؤشر لخلاف؟ المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يطالب كيليان مبابي بالتحسن!

لم يقدم إمكانيته الكاملة بعد.

أشاد لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بنجم الفريق كيليان مبابي وشدد على أنه عليه مواصلة التحسن وتقديم أداء اقوى بعد أن حطم الرقم القياسي وأصبح الهداف التاريخي لنادي العاصمة الفرنسية.

مبابي سجل 201 هدف مع باريس سان جيرمان، ليصبح الهداف التاريخي للنادي متفوقًا على إدينسون كافاني المهاجم السابق للفريق والذي سجل 200 هدف بقميص النادي الفرنسي.

صاحب ال24 عامًا سجل هدف في مرمى نانت قاد فريقه للفوز برباعية مقابل هدفين وتصدر ترتيب الدوري الفرنسي، لكن الهدف الذي جاء في مرمى فريق المدرب أنطوان كومباريه كان له واقع مميز حيث جعله اللاعب الفرنسي الدولي هو الهداف التاريخي لناديه، ليتم تكريمه من قبل النادي عقب اللقاء.

وبالرغم من الإنجاز الكبير لكن المدير الرياضي للنادي حث مبابي على عدم الشعور بالرضا وأكد أنه لا يزال لديه المزيد ليقدمه بقميص باريس سان جيرمان.

وقال كامبوس في تصريحات لقناة "تيليفوت" الفرنسية "أنا أستفزه طوال الوقت لأنه قادر على القيام بعمل أفضل، أعتقد أنه عندما يبلغ من العمر 26 عامًا سيكون في أفضل حالاته".

وأضاف: "إنه بحاجة إلى الاستمرار في العمل، كما يفعل بشكل جيد للغاية وبمعايير عالية".

الجدير بالذكر أن مبابي تفوق على كافاني ووصل إلى 201 في 54 مباراة أقل من مهاجم فالنسيا الحالي.