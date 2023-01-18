مؤشر لاقتراب الرحيل؟ غياب غامض لديباي عن مران برشلونة

تدريبات برشلونة مساء الأربعاء شهدت غياب الهولندي ممفيس ديباي مما يزيد الشكوك حول مستقبله في النادي الكتالوني.

تغيب الهولندي ممفيس ديباي مهاجم نادي برشلونة الإسباني بشكل مفاجئ عن تدريبات الفريق، بعدما أعلن تشافي هيرنانديز مدرب الفريق في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سبتة في كأس ملك إسبانيا أنه سيتحدث صراحة مع اللاعب حول مستقبله.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت عدم وجود أي تفاصيل لغياب ديباي عن التدريبات، والنادي من جانبه لم يصدر أي بيان بهذا الشأن، لتتزايد الشائعات مرة أخرى عن مستقبل الهولندي الدولي.

تشافي اعترف أنه يريد التحدث بشكل مباشر مع ديباي حول مستقبله، وخططه للمستقبل، وعما إذا كان يرغب في الاستمرار أو الرحيل خلال ما تبقى من فترة الانتقالات الشتوية.

غياب ديباي زاد التكهنات حول اقتراب رحيله عن برشلونة، خاصة في ظل وجود اهتمام حقيقي من أتلتيكو مدريد بالحصول على خدماته.

مران برشلونة الأخير قبل مواجهة سبتة في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا شهد أيضًا غياب المدافع رونالد أراوخو، الذي أعلن تشافي أنه سيغيب عن المباراة، فيما تدرب فرينكي دي يونج بشكل منفرد.