مؤشر على خطوته المقبلة؟ استثمار قيمته 11 مليون يورو يكشف مخطط رونالدو

هل يكون استثمار رونالدو الجديد مؤشرًا على تحركه الرياضي المقبل؟

على الرغم من حالة الوفاق الظاهرية بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومدربه الهولندي إريك تين هاج، إلا أن "صاروخ ماديرا" ربما يعمل بالفعل على خطوته القادمة في سوق الانتقالات، بعد الاستثمار الكبير الذي قام به مؤخرًا في البرتغال.

رونالدو ارتبط بالفعل بالخروج من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، بعدما طلب رسميًا الرحيل، ومن بين الأندية التي كان مرشحًا للانضمام لها كان فريق طفولته، سبورتينج لشبونة البرتغالي.

صحيفة "ذا صن" الإنجليزية كشفت أن رونالدو قام باستثمار قوي للغاية في البرتغال، عبر شراء قصر كبير، لا يزال قيد الإنشاء، بقيمة تتجاوز 11 مليون يورو، وأنه بمجرد الانتهاء من أعمال الإنشاء في نهاية العام الجاري، سيكون الأغلى في البرتغال حيث سترتفع قيمته إلى 21 مليون يورو.

العقار يقع على بعد 40 دقيقة فقط من لشبونة، لذلك بدأت الصحافة البرتغالية التكهن باقتراب رونالدو من العودة إلى سبورتينج، وهو النادي الذي بدأ فيه مسيرته الرياضية.

رونالدو وبعيدًا عن قصره الجديد، يملك عددًا آخر من الاستثمارات بعيدًا عن كرة القدم، مثل سلسلة فنادق، وصالات ألعاب رياضية، وأسهمًا في عدد من الشركات الكبرى، وإمبراطورية عيادات لزراعة الشعر، بالإضافة إلى العمل في خطوط الموضة والأزياء.