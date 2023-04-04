مؤشر جديد على مستقبل كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد؟ نجله قرر خوض تجربة جديدة!

دافيد أنشيلوتي قرر خوض تجربة تدريبية جديدة مما يزيد التكهنات حول مستقبل والده مع ريال مدريد..

تتزايد المؤشرات عن مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مع نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما كشفت تقارير أن نجله دافيد ومساعده في تدريب النادي الملكي قرر أن يبدأ مسيرته بشكل منفرد.

صحيفة "ماركا" الإسبانية كشفت أن دافيد أنشيلوتي أصبح المرشح الرئيسي لتولي تدريب نادي بازل السويسري بداية من الموسم المقبل.

المدرب الإيطالي الشاب كان لديه خيار ليتولى تدريب نادي إيفرتون الإنجليزي في وقت سابق من الموسم الحالي، لكن في النهاية لم يتحقق الأمر، واستمر إلى جانب والده في ريال مدريد.

دافيد أنشيلوتي، الذي تولى منصبه كمدرب مساعد في ريال مدريد في سبتمبر 2021، لديه عقد يمتد حتى يونيو 2024 تمامًا مثل والده.

ولكن دافيد، البالغ من العمر 33 عامًا، يرى أن الوقت مناسب تمامًا لاتخاذ خطوة الابتعاد والتدريب بشكل منفرد، وبازل خيار مثالي بالنسبة له.

على الرغم من عمره فقد عمل دافيد في أهم الأندية في أوروبا، حيث بدأ كمعد بدني في باريس سان جيرمان، ومر عبر ريال مدريد وبايرن ميونخ ونابولي وإيفرتون، وعاد إلى مدريد في المرحلة الحالية في منصب الرجل الثاني خلف والده.

وقد يكون قرار دافيد أنشيلوتي متأثرًا بحقيقة أن والده لن يكمل مسيرته مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي، وربما يكون قد قرر اتخاذ خطوة للأمام في مسيرته التدريبية.