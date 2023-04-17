"مؤسف أن تقيم السعودية مباريات في العشر الأواخر من رمضان!"

ديربي الهلال والنصر يوافق يوم الـ27 من رمضان وهو ما أغضب البعض

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تزامنًا مع الأيام الفضيلة التي يعيشها العالم الإسلامي حاليًا حيث العشر أيام الأخيرة من شهر رمضان الكريم، يشتعل الوسط الرياضي السعودي بالاستعداد لديربي الهلال والنصر، وهو ما أغضب البعض.

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الزعيم يستضيف العالمي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت الرياض، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي، وهو ما لم يرض الإعلامي الرياضي عبد الرحمن أباعود، الذي طالب الرابطة باحترام الطقوس الدينية أسوةً بالدوريات الأوروبية.

وقال أباعود، خلال تصريحاته لبرنامج "ملعب SBC": "محزن جدًا في هذه الأيام الفضيلة أن نتكلم عن مباراة الهلال والنصر أو عن المباريات بشكل عام، ربما هذه سابقة تاريخية في الدوري السعودي أن تقام به مباريات في العشر الأواخر من رمضان".

وأضاف: "الدوري الإنجليزي يحترم طقوسه الدينية، مستحيل أن يقيم مباريات في الأيام الأخيرة من شهر ديسمبر، وهذا في الدوريات الأوروبية بشكل عام، احترامًا للطقوس الدينية عندهم واحتفالًا برأس السنة، لكن للأسف نحن في أعظم أيام السنة؛ العشر الأواخر من رمضان، وهناك مباريات، رغم أن العطلة أمر معمول به في الدولة بشكل عام، لكن هذه تجربة نستفيد منها إلا أن تكرار إقامة المباريات في هذه الأيام سيكون مشكلة حقيقية، يجب احترام مشاعرنا الدينية".

يذكر أن الارتباط بنهاية الموسم الجاري من دوري روشن في 31 من مايو المقبل، دفع رابطة دوري المحترفين لضغط مباريات الهلال، نظرًا لارتباطه أيضًا بمواجهات قارية في دوري الأبطال.

Shahid