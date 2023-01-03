مؤتمر رونالدو: وصلتني عروض من كل العالم لكنني فضلت النصر ولا يهمني ما يقوله الناس عني

Shahid

أكد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ صفقة النصر السعودي الجديدة، أنه اختار العالمي رغم أنه تلقى عروض كثيرة من مختلف بلاد العالم، رغبةً منه في خوض تجربة جديدة.

العالمي عقد مؤتمر صحفي لتقديم دون للجماهير اليوم الثلاثاء، بعدما وقع عقد انتقاله للفريق لمدة موسمين ونصف.

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وقال رونالدو، خلال المؤتمر الصحفي: "إحساسي جميل جدًا، وفخور بأخذ هذا القرار في مسيرتي الكروية، في أوروبا أكملت مهمتي وفزت بكل الألقاب ونشطت مع أفضل الأندية الأوروبية، وحاليًا أبدأ تحدٍ جديد في قارة جديدة، أريد أن أكون مصدرًا للإلهام للأجيال الحالية والشباب في المستقبل، وفخور بنادي النصر".

وأضاف: "عائلتي سعيدة بالوجود في السعودية، حينما أتخذت قراري الجميع دعمني، وتحديدًا أبنائي وكل العائلة، وسعدت بالترحيب فور وصولي، السعوديون كانوا جيدين معي".

الدون تابع: "هذه فرصة مهمة جدًا لتغيير العقلية المحيطة بعالم كرة القدم وبهذا الجيل الصاعد، بإمكاني القول أنني جاءتني الكثير من الفرص في أوروبا، وكانت هناك اتصالات من أمريكا والبرتغال وأستراليا ومن جميع أنحاء المعمورة، لكنني أعطيت كلمتي للنصر، وأعربتت عن رغبتي في تطوير كرة القدم هنا، هذا تحدٍ جديد، أريد أن أغير وأريد خوض تجربة جديدة، واريد أن أطور الكثير في عالم كرة القدم من خلال هذه التجربة، أرغب من الجميع أن يكونوا فكرة جديدة عن كرة القدم في السعودية".

وواصل: "الناس يتحدثون ويدلون بدلوهم، لكنهم لا يعرفون كرة القدم، خلال الـ15 سنة الأخيرة، كل المنتخبات جاهزة ومنظمة، والجميع يخوض التحدي، لا يمكن أن ننس ما قدمته السعودية وكوريا الجنوبية واليابان، لم يعد من السهل أن نتحدث عن فوارق واسعة بين المنتخبات، بالنسبة لي هذه نقلة نوعية، لا يهمني ما يقوله الناس عني، أنا أعتني بقراراتي الشخضية، واحترم قراراتي، الدوري السعودي به روح تنافسية كبيرة، شاهدت الكثير من المباريات وأتمن أن تكلل تجربتي بنجاح، سأخوض أول مباراة رسمية بعد غدٍ إذا سمح لي المدرب".

واختتم: "أنا لاعب كرة قدم، كسرت الأرقام القياسية في أوروبا، وحاليًا سأكسرها في اسيا، سأكون جزء لا يتجزأ من هذا البلد ومن تطوير كرة القدم هنا، أنا هنا محاط بالأشخاص الذين يحفزونني، والذين يجعلون الابتسامة تعلو شفتي".

Shahid