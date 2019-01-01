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الانتقالات

مويس كين على رادار مارسيليا في ميركاتو الشتاء

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هل يصبح هجوم مارسيليا فيما تبقى من الموسم إيطالي؟

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

يواصل نادي أولمبيك مارسيليا مساعيه في سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط هجومه، بعد الفشل في تدعيمه بالصيف والصعوبات التي واجهت الفريق الموسم الجاري.

وودع وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي، مسابقة الموسم الحالي من دور المجموعات كواحدة من أكبر المفاجأت، كما يتذبذب الأداء في الدوري الفرنسي.

ويعد الفريق الجنوبي، أبرز المهتمين بضم الإيطالي ماريو بالوتيلي من صفوف نيس، بعدما كان قريبًا من التعاقد معه في الصيف.

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وفشلت صفقة بالوتيلي في الصيف بسبب عدم اتفاق إدارة الناديين على تفاصيل الصفقة، رغم خوض بالوتيلي الفحص الطبي للنادي.

ويظهر اسم أخر وأيضًا إيطالي من أجل تدعيم هجوم الفريق، وهو مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي الشاب، الذي لم يحظى بفرصة حقيقية الموسم الحالي مع السيدة العجوز.

وقدم كين الموسم الماضي أداء جيد مع هيلاس فيرونا رغم هبوطه، ومع بقاءه على دكة بدلاء البيانكونيري، خاض مباراتين بقميص المنتخب الإيطالي الأول.

ويعاني مارسيليا من مشاكل في خط هجومه مع فشل الثنائي فاليري جيرمان، وكوستاس ميترجلو، ليحاول تعزيز الهجوم بضم الثنائي الإيطالي، في الشتاء.

وكانت بعض الصحف الإيطالية قد أكدت أن كين لن يرحل عن صفوف السيدة العجوز وسيكمل الموسم خاصة مع رغبة النادي في تجديد تعاقده مع اللاعب.

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