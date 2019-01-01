مويس كين على رادار مارسيليا في ميركاتو الشتاء

هل يصبح هجوم مارسيليا فيما تبقى من الموسم إيطالي؟

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

يواصل نادي أولمبيك مارسيليا مساعيه في سوق الانتقالات الشتوية، لتدعيم خط هجومه، بعد الفشل في تدعيمه بالصيف والصعوبات التي واجهت الفريق الموسم الجاري.

وودع وصيف الدوري الأوروبي الموسم الماضي، مسابقة الموسم الحالي من دور المجموعات كواحدة من أكبر المفاجأت، كما يتذبذب الأداء في الدوري الفرنسي.

ويعد الفريق الجنوبي، أبرز المهتمين بضم الإيطالي ماريو بالوتيلي من صفوف نيس، بعدما كان قريبًا من التعاقد معه في الصيف.

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وفشلت صفقة بالوتيلي في الصيف بسبب عدم اتفاق إدارة الناديين على تفاصيل الصفقة، رغم خوض بالوتيلي الفحص الطبي للنادي.

ودّعنا أمس سنة 2018، واليوم نقوم بإعادة الزمن للوراء من أجل استحضار أبرز الأحداث الكروية في السنة.

ذكريات كثيرة، مفاجآت، أفراح، أتراح ولحظات ستبقى عالقة في التاريخ، فما لحظتك المفضلة؟ #YallaGoal pic.twitter.com/xvGHxhecIq — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

ويظهر اسم أخر وأيضًا إيطالي من أجل تدعيم هجوم الفريق، وهو مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي الشاب، الذي لم يحظى بفرصة حقيقية الموسم الحالي مع السيدة العجوز.

وقدم كين الموسم الماضي أداء جيد مع هيلاس فيرونا رغم هبوطه، ومع بقاءه على دكة بدلاء البيانكونيري، خاض مباراتين بقميص المنتخب الإيطالي الأول.

ويعاني مارسيليا من مشاكل في خط هجومه مع فشل الثنائي فاليري جيرمان، وكوستاس ميترجلو، ليحاول تعزيز الهجوم بضم الثنائي الإيطالي، في الشتاء.

نفس قائمة العام الماضي📝🧐

🇬🇦أوباميانج

🇪🇬صلاح

🇸🇳ماني

من يستحق لعب أفضل لاعب إفريقي🤔 pic.twitter.com/N57Y0Zy1CP — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 1, 2019

وكانت بعض الصحف الإيطالية قد أكدت أن كين لن يرحل عن صفوف السيدة العجوز وسيكمل الموسم خاصة مع رغبة النادي في تجديد تعاقده مع اللاعب.