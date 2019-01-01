مويس كين: ارتكبت خطأ وأرغب في تصحيحه

مويس يبدو نادماً على الفترة الماضية

أكد مويس كين، مهاجم إيفرتون الإنجليزي أنه تعلم من أخطائه وسيعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتعويض الماضي والعودة لحجز مكاناً أساسياً في تشكيل فريقه.

ويمر المهاجم الشاب هذا الموسم بفترة صعبة بعد انتقاله إلى إيفرتون، في فترة الانتقالات الماضية بعد تألقه مع يوفنتوس الموسم الماضي.

وقال كين في تصريحات صحفية: "لقد ارتكبت خطاً، ويجب الآن أن أركز وأعمل بجهد في الفترة القادمة".

وواصل: "البريميرليج بطولة مختلفة عن الدوري الإيطالي، ولكني فقط أحتاج إلى وقت للتكيف على الأجواء، يجب أن أعمل على حجز مقعداً أساسياً في تشكيل إيفرتون".

وارتبط المهاجم الإيطالي الشاب، بالعودة إلى إيطاليا من جديد بعد اهتمام بعض الأندية على رأسهم روما وميلان.

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وحول مستقبله قال صاحب الـ 19 عاماً: "أنا لا أفكر في فترة الانتقالات حالياً، أنا فقط انظر لوضعي الحالي أريد أن أتدرب وألعب فقط".

جدير بالذكر أن كين لعب تسع مباريات مع إيفرتون هذا الموسم، نجح خلالهم في صناعة هدفاً واحداً.