موهوب لاماسيا: العودة لبرشلونة؟ حين يصبح بيكيه رئيسًا

رئاسة بيكيه لبرشلونة تحسم عودة نجم إنتر وموناكو السابق إلى الفريق الكتالوني

قال كيتا بالدي نجم نادي موناكو الحالي ولاتسيو وإنتر سابقًا إن عودته إلى صفوف برشلونة ستكون حين يحصل جيرارد بيكيه على رئاسة النادي.

وكان بالدي قد لعب في صفوف فريق الشباب لبرشلونة قبل أن يرحل إلى الدوري الإيطالي، حيث يعد أحد خريجي أكاديمية لاماسيا.

وحول مستقبله في الوقت الحالي، قال إنه لا يستطيع أن يقول لا لريال مدريد خلال الفترة المقبلة في حال أرادوا التعاقد معه في الميركاتو.

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وأضاف: "لدي ذكريات رائعة في برشلونة، ولكنني قد أعود إلى هناك مستقبلًا وليس في الوقت الحالي، ربما حين يصبح بيكيه رئيسًا"

وتابع: "في حال كنت رئيسًا لبرشلونة كنت بالطبع سأحضر نيمار، هو مميز وقادر على إضافة الكثير لأي نادٍ يلعب في صفوفه"

وأردف: "الأمر يتعلق بالظروف وباللحظة، هذا سيكون جواب السؤال عن مستقبلي في أي وقت، المعطيات تتغير بمرور السنوات ولا أحد يعرف ما يمكن أن يحدث مستقبلًا"

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يذكر أن كيتا بالدي قد لعب في صفوف إنتر خلال الموسم الماضي على سبيل الإعارة قادمًا من فريقه الحالي موناكو الفرنسي.