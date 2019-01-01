موهبة دورتموند يرفض بايرن ميونخ

اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو نجم فريق بروسيا دورتموند تحت الـ 17 عامًا يؤكد على سعادته مع فريقه ويستبعد فكرة الانضمام لبايرن ميونخ.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني تحت الـ 17 عامًا على سعادته في صفوف أسود فيستيفاليا.

جاء هذا عبر رسالة نشرها اللاعب بحسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" وأكد خلالها أنه لن يغادر بروسيا دورتموند قريبًا.

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وكتب اللاعب في إجابة عن سؤال إذا ما كان سينتقل لبايرن ميونخ: "أنا أشعر بسعادة غامرة لتواجدي مع بروسيا دورتموند، ولا يزال لدي أهدافًا مع الفريق".

ويعد اللاعب صاحب الـ 14 عامًا من أبرز مواهب الكرة الألماني في السنوات القليلة الماضية، وجذب الكثير من الأنظار له في الأشهر الأخيرة.

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وكان موكوكو يلعب لفرق الناشئين بنادي بروسيا دورتموند بعمر 12 عامًا عندما لفت الأنظار له ببنيته الجسدية القوية وقدراته الفنية العالية، ليتم تصعيده لفريق تحت الـ 17 عامًا.

جدير بالذكر أن اللاعب الشاب يملك تعاقدًا مع بروسيا دورتموند حتى نهاية موسم 2021-2022 ولم يخض أي مباراة مع الفريق الأول حتى الآن.