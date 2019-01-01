"موهبة" الإسماعيلي تتلقى عرضًا من الترجي التونسي

الترجي يسعى لتدعيم صفوفه خلال المرحلة المقبلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن لاعب الإسماعيلي الشاب دخل في حسابات نادي الترجي التونسي لضمه خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الترجي التونسي لتدعيم فريقه بعد رحيل أكثر من عنصر خلال الفترة الأخيرة عن الفريق أبرزهم يوسف البلايلي الذي انضم لأهلي جدة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن الإسماعيلي المصري، تلقى عرضًا من الترجي التونسي لضم عبدالرحمن مجدي.

وأشارت التقارير أن العرض المقدم من أحد وكلاء اللاعبين للإسماعيلي بمقابل مادي 700 ألف دولاء، من أجل ضم اللاعب.

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وسيتم عرض الأمر على الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني الجديد للإسماعيلي، ليحسم أمر اللاعب سواء بالبقاء أو الرحيل.

وكان مجدي قد جدد عقده مع الإسماعيلي خلال الفترة الأخيرة بعقد جديد لمدة 5 مواسم جديدة للحفاظ على خدمات اللاعب صاحب الـ21 عامًا.