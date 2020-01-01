موهبة أياكس: أحلم باللعب مع ميسي ورونالدو

الموهبة الأمريكية تحلم بمزاملة كريستيانو رونالدو وميسي

قال نجم أياكس الشاب سيرجينيو ديست إنه يحلم باللعب مع كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي خلال مسيرته الكروية وفي السنوات المقبلة.

وكان النجم الأمريكي الشاب قد تألق خلال السنوات التي لعبها مع شباب أياكس أمستردام، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول في 2018.

وحول ذلك، قال ديست إن لديه العديد من الأحلام فيما يخص مستقبله مع كرة القدم، أهمها مزاملة رونالدو وميسي واللعب بجوارهما.

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ويرتبط ديست بالعديد من العروض من قبل كبار أندية أوروبا، بما في ذلك بايرن ميونيخ وبرشلونة وباريس سان جيرمان كأبرز المهتمين بضمه.

وأضاف: "أريد أن أكون أغلى ظهير على الإطلاق لأنك عندما تصل إلى ذلك يظهر أنك واحد من أفضل الأظهرة على مستوى العالم"

وتابع: "لدي حلم بمزاملة العديد من اللاعبين الكبار في العالم حاليًا، أريد اللعب مع مبابي أو رونالدو أو ميسي أو نيمار. سيخبرنا الوقت عما إذا كان ذلك سيتحقق أم لا، لكنه ممكن"

وأردف: "هناك الكثير من الشائعات حول انتقالي إلى أي من الأندية في الوقت الحالي، ولكن بالنسبة لي لم أقرر أن أذهب إلى بايرن ميونيخ ولم أقل أي شيء حتى الآن. هناك اهتمام من الأندية لكنني لا أعرف ماذا سيحدث"

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يذكر أن ديست يعد أحد أبرز مواهب مدرسة أياكس التي صدّرت العديد من اللاعبين المميزين إلى كبار الأندية الأوروبية في السنوات الأخيرة.