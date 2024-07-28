لأسباب غامضة .. القبض على حارس ريال مدريد السابق

اللاعب حالياً يلعب مع تينيريفي

ألقت السلطات الإسبانية القبض على موها راموس، حارس مرمى تينيريفي الحالي وريال مدريد السابق مساء السبت.

راموس يبلغ من العمر 24 عاماً وهو من ناشئي ريال مدريد الذي بدأ معه في 2014 وصُعد للفريق الأول في 2019 واستدعاه زين الدين زيدان للقاء ضد إيبار في ذلك الزمان ولكن لم يلعب أبداً بقميص الميرينجي.

وقالت "آس" إن موها واسمه الحقيقي محمد تم القبض عليه بسبب طلب قضائي من 2023 ولم يلبيه اللاعب، وحدث قبل ودية ناديه تينيريفي الرديف ضد أونيون سور يايزا.

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وذكر التقرير أن اللاعب سيبقى في الحجز حتى موعد عرضه على القضاء الإثنين، وأشارت إلى قلق ناديه لأن حتى الآن الأسباب وراء القبض على راموس ليست واضحة ومجهولة.

وبعد مدريد، لعب راموس مع بيرمنجهام ولاس بالماس وراسينج وأفيليس وريال يونيون، حتى انتهى به المطاف مع تينيريفي حيث يلعب مع فريقه الرديف منذ العام الماضي.