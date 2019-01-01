مونييه يرحب بالرحيل عن باريس سان جيرمان

اللاعب يفتح الباب لآرسنال ومانشستر يونايتد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رحب توماس مونييه بفكرة الرحيل عن باريس سان جيرمان هذا الصيف، ليدعم بذلك آمال مانشستر يونايتد وآرسنال في ضمه.

ويرتبط اللاعب بعقد مع النادي الفرنسي ينتهي صيف 2020، ولذا على الأرجح سيتم بيعه هذا الصيف حتى لا يُكرر قصة أدريان رابيو ويرحل مجانًا الصيف القادم، إلا إن كانت هناك رغبة لدى الطرفين في تجديد العقد لسنوات أخرى.

اللاعب سُئل من صحيفة لا باريسيا عن إمكانية الرحيل، فأجاب "ذلك أمر يُناسبني. أعلم أن النادي لن يجني الكثير من المال مقابل بيعي. لدي قيمة مالية في السوق لكني مدافع ودخلت عامي الـ28 وألعب مباراة من كل 3 مباريات. أنا لست مثل أدريان الذي قد يُباع بـ50 مليون يورو".

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أضاف اللاعب البلجيكي عن رغبته "أبلغت الإدارة بأنني جاهز للبقاء وأن تلك هي رغبتي، لم يقولوا لي مباشرة "نحن نريد بيعك"، فهم يعلمون تمامًا أنهم قد يكونوا بحاجة لي في مرحلة ما".

"إن قال لي المسؤولون في النادي "استمع، نحن نريد بيعك، نحن بحاجة للمال، هناك قوانين اللعب المالي النظيف"، وأنني لن ألعب الموسم القادم، لحظتها سنجد حلًا يُرضي الطرفين".

أتم حول العروض القادمة "كانت هناك اتصالات هاتفية مع بعض الأندية المهتمة منذ يناير الماضي، كان هناك عددًا من الأندية وجميعهم من أندية القمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى".

يُذكر أن مونييه بدأ 27 مباراة مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الأخير، وقد أحرز خلالهم 5 أهداف.